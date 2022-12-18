У Раков опасные заблуждения, а Весов взбудоражит тоска: гороскоп на 18 декабря
ОВЕН
День, наполненный недопониманием, нелепыми случайностями и недоразумениями. Окружающие будут вести себя непредсказуемо и непонятно. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты с родными.
ТЕЛЕЦ
Звезды советуют воздержаться от авантюр и поиска приключений, поскольку их последствия могут быть печальными. Замените агрессию в своём поведении на доброту.
БЛИЗНЕЦЫ
Перемены затронут две сферы — деловую и любовную. В ближайшее время будьте готовы к новым знакомствам, которые необратимо трансформируют вашу дальнейшую судьбу.
РАК
Малознакомые люди могут принять вас за беззаботного, легкомысленного и поверхностного человека. Только потом они поймут, насколько глубоко заблуждались. Текущий день идеален для анализа собственных взглядов на жизнь, для переоценки ценностей.
ЛЕВ
День начнётся спокойно, без особых волнений и потрясений. Все сложные решения принимайте, только хорошенько обдумав. Опирайтесь не только на собственный опыт, но и на советы специалистов.
ДЕВЫ
Стоит затаиться и подождать. Время не подходит для активности и проявления инициативы, особенно это касается работы. Вы почувствуете напряжение в общении с коллективом и руководством.
ВЕСЫ
Вы будуте будоражить грустные воспоминания, возникнет соблазн поддаться унынию и тоске. Переживания по поводу обманутых ожиданий доставят вам множество неприятных моментов.
СКОРПИОН
Спокойно выполняйте рутинные дела дома и на работе. Обязательно добавьте в рацион витамины. Побольше гуляйте, медитируйте и созерцайте. Наблюдайте за собой, позволяйте событиям происходить.
СТРЕЛЕЦ
Вы как никогда будете нуждаться в комфорте. Не нагружайте сегодня свой организм. Ссоры и конфликты тоже оказывают на него нагрузку, провоцируя развитие болезней.
КОЗЕРОГ
День идеально подходит для того, чтобы завершить все текущие дела и приняться за составление нового плана. Сегодня вы энергичны и настроены на результат, используйте это состояние с пользой для себя.
ВОДОЛЕЙ
Семейная жизнь складывается удачно, подумайте над новыми способами развлечься и приятно провести время. Возьмитесь за дело со всей креативностью и изобретательностью. Приглашайте к себе друзей.
РЫБЫ
Если вы не сможете дозвониться до кого-то из близких даже с пятого раза, не теряйте голову и сохраняйте спокойствие. Всё в порядке: люди могут забыть где-то телефон или быть занятыми. Просто переключитесь, займитесь тем, что важно.