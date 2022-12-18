У Раков опасные заблуждения, а Весов взбудоражит тоска: гороскоп на 18 декабря

ОВЕН

День, наполненный недопониманием, нелепыми случайностями и недоразумениями. Окружающие будут вести себя непредсказуемо и непонятно. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты с родными.

ТЕЛЕЦ

Звезды советуют воздержаться от авантюр и поиска приключений, поскольку их последствия могут быть печальными. Замените агрессию в своём поведении на доброту.

БЛИЗНЕЦЫ

Перемены затронут две сферы — деловую и любовную. В ближайшее время будьте готовы к новым знакомствам, которые необратимо трансформируют вашу дальнейшую судьбу.

РАК

Малознакомые люди могут принять вас за беззаботного, легкомысленного и поверхностного человека. Только потом они поймут, насколько глубоко заблуждались. Текущий день идеален для анализа собственных взглядов на жизнь, для переоценки ценностей.

ЛЕВ

День начнётся спокойно, без особых волнений и потрясений. Все сложные решения принимайте, только хорошенько обдумав. Опирайтесь не только на собственный опыт, но и на советы специалистов.

ДЕВЫ

Стоит затаиться и подождать. Время не подходит для активности и проявления инициативы, особенно это касается работы. Вы почувствуете напряжение в общении с коллективом и руководством.

ВЕСЫ

Вы будуте будоражить грустные воспоминания, возникнет соблазн поддаться унынию и тоске. Переживания по поводу обманутых ожиданий доставят вам множество неприятных моментов.

СКОРПИОН