У покойного Бориса Моисеева премьера песни: опубликован прощальный трек

16 декабря на всех музыкальных платформах состоялась премьера песни Бориса Моисеева «В этот Новый год». Заслуженный артист, певец, хореограф и танцовщик Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября 2022 года в своей московской квартире после третьего инсульта. Сейчас к выходу готовятся песни, которые в разные годы записывал артист. Интерес к песням Бориса Моисеева вырос – так часто бывает после смерти популярных артистов.