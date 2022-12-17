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У покойного Бориса Моисеева премьера песни: опубликован прощальный трек

Limon.ee
У покойного Бориса Моисеева премьера песни: опубликован прощальный трек
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Борис Моисеев
Борис Моисеев Фото: Lyukov Maxim

Директор Бориса Моисеева пообещал выпустить «прощальные» неизданные хиты Бориса Моисеева.

16 декабря на всех музыкальных платформах состоялась премьера песни Бориса Моисеева «В этот Новый год». Заслуженный артист, певец, хореограф и танцовщик Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября 2022 года в своей московской квартире после третьего инсульта. Сейчас к выходу готовятся песни, которые в разные годы записывал артист. Интерес к песням Бориса Моисеева вырос – так часто бывает после смерти популярных артистов.

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