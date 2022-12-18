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50 000 ЕВРО VS LEXUS ⟩ Женщина, задержанная на пограничном переходе Лухамаа, осталась в суде с пустыми руками

Кетлин Крузе
Женщина, задержанная на пограничном переходе Лухамаа, осталась в суде с пустыми руками
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Фото: Elu24 kollaaž

Женщина, пересекавшая пограничный пункт Лухамаа на автомобиле, потребовала через суд вернуть ей ее конфискованный на границе Lexus или возместить ущерб в размере 50 000 евро. В ходе расследования выяснилось, что автомобиль был угнан и объявлен в розыск.

17 февраля пограничники на пункте пропуска Лухамаа обнаружили легковой автомобиль Lexus с подозрительными следами вскрытия и поддельными наклейками. Кроме того, автомобиль с таджикскими номерными знаками, пересекший границу, был объявлен в розыск с 2013 года.

Когда сотрудники PPA (Департамент полиции и погранохраны - прим.ред.) взяли автомобиль под охрану, Шаходат Бобоева, находившаяся за рулем Lexus, подала жалобу на PPA с требованием вернуть ей автомобиль или возместить ущерб в размере 50 000 евро.

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