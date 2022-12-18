50 000 ЕВРО VS LEXUS ⟩ Женщина, задержанная на пограничном переходе Лухамаа, осталась в суде с пустыми руками

Женщина, пересекавшая пограничный пункт Лухамаа на автомобиле, потребовала через суд вернуть ей ее конфискованный на границе Lexus или возместить ущерб в размере 50 000 евро. В ходе расследования выяснилось, что автомобиль был угнан и объявлен в розыск.