Женщина, пересекавшая пограничный пункт Лухамаа на автомобиле, потребовала через суд вернуть ей ее конфискованный на границе Lexus или возместить ущерб в размере 50 000 евро. В ходе расследования выяснилось, что автомобиль был угнан и объявлен в розыск.
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50 000 ЕВРО VS LEXUS ⟩ Женщина, задержанная на пограничном переходе Лухамаа, осталась в суде с пустыми руками
Женщина, задержанная на пограничном переходе Лухамаа, осталась в суде с пустыми руками
17 февраля пограничники на пункте пропуска Лухамаа обнаружили легковой автомобиль Lexus с подозрительными следами вскрытия и поддельными наклейками. Кроме того, автомобиль с таджикскими номерными знаками, пересекший границу, был объявлен в розыск с 2013 года.