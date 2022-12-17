Три дня подряд в таллиннском зале Saku Suurhall проходит грандиозный корпоративный рождественский гала-концерт. Смотри галерею Elu24, кто приехал на вторую праздничную ночь!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Страсть и шик: смотри, кто пришел на второй корпоративный рождественский гала-вечер
Страсть и шик: смотри, кто пришел на второй корпоративный рождественский гала-вечер
С 15 по 17 декабря эстонские компании соберутся в Большом зале "Саку" на вечеринку по случаю окончания года. Ведущими вечера станут любимые музыканты Лийс Лемсалу, Элина Нечаева и легендарный шутник Ян Ууспыльд!