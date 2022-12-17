Сб, 17.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Страсть и шик: смотри, кто пришел на второй корпоративный рождественский гала-вечер

Limon.ee
Страсть и шик: смотри, кто пришел на второй корпоративный рождественский гала-вечер
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Marko Mumm

Три дня подряд в таллиннском зале Saku Suurhall проходит грандиозный корпоративный рождественский гала-концерт. Смотри галерею Elu24, кто приехал на вторую праздничную ночь!

С 15 по 17 декабря эстонские компании соберутся в Большом зале "Саку" на вечеринку по случаю окончания года. Ведущими вечера станут любимые музыканты Лийс Лемсалу, Элина Нечаева и легендарный шутник Ян Ууспыльд!

Среди исполнителей - 2 Quick Start, Nublu и Liis Lemsalu.

Ключевые слова
Наверх