«Запахи со свалки не вредят здоровью»: жители Маарду годами задыхаются от зловоний мусороперерабатывающего завода

На окраине столицы, в городе Маарду, живут люди под настоящей зловонной бомбой, причем уже давно. «Мы переехали сюда исключительно потому, что недвижимость в Маарду невероятно доступна по цене. Если бы мы знали о зловонии раньше, мы бы сюда не переехали...», – говорит молодая мать.