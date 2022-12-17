На окраине столицы, в городе Маарду, живут люди под настоящей зловонной бомбой, причем уже давно. «Мы переехали сюда исключительно потому, что недвижимость в Маарду невероятно доступна по цене. Если бы мы знали о зловонии раньше, мы бы сюда не переехали...», – говорит молодая мать.
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«Запахи со свалки не вредят здоровью»: жители Маарду годами задыхаются от зловоний мусороперерабатывающего завода
«Запахи со свалки не вредят здоровью»: жители Маарду годами задыхаются от зловоний мусороперерабатывающего завода
Причиной бед людей является местная мусороперерабатывающая станция, принадлежащая городу Таллинну. В то время как жители Таллинна наслаждаются свежим воздухом, дети Маарду больше не выходят на улицу, потому что вонь стоит ужасная.
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