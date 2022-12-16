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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри и поражайся: так выглядят самые красивые голоса Эстонии!

Кристина Херодес Константин Седнев
Смотри и поражайся: так выглядят самые красивые голоса Эстонии!
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Elmar, популярная эстонская радиостанция, отметила свое 25-летие. За последние четверть века они подарили своим слушателям множество лучших эстонских музыкантов и приятных для слуха звуков музыки. Слушать их - сплошное удовольствие. Но как красиво они выглядят! Радио не показывает картинку, поэтому мы покажем. Вот самые красивые голоса в Эстонии.

Как выглядит голос? Мы поймали самые популярные голоса на камеру во время празднования 25-летия Radio Elmar. Харизма и блеск: стиль в самых мельчайших деталей!

Но мир развлечений не знает пощады: чтобы добиться успеха в развлекательной сфере нужно быть ярче, чем город, украшенный рождественскими огнями. В состав лучших вошли прекрасные дамы и джентльмены, молодые и зрелые, блондинки, брюнетки, рыжие и розовощекие.

Liis Lemsalu 
Liis Lemsalu Фото: Konstantin Sednev

Хрупкая фигура, естественность и грация Лиис Лемсалу идеально подходят для любого смелого модного заявления. На дне рождения Elmar она появилась как мерцающий луч солнца в костюме из новой горячей коллекции Дианы Арно, недавно удостоенной «Золотой иглы».

Ове Петерселл
Ове Петерселл Фото: Konstantin Sednev

Знаковый для Elmar Ове Петерселл обладает не только самым теплым голосом, но и безупречным чувством стиля. Его костюм завораживает вблизи и издалека - овальный силуэт брюк говорит о вкусе и стиле. Но впечатление элегантной неряшливости достижимо только для профессионалов.

Самые красивые голоса в Эстонии - как по звучанию, так и по стилю. Снято на гала-вечере Elmar радио.
Самые красивые голоса в Эстонии - как по звучанию, так и по стилю. Снято на гала-вечере Elmar радио. Фото: Konstantin Sednev
Самые красивые голоса Эстонии. День рождения радиостанции Elmar
Самые красивые голоса Эстонии. День рождения радиостанции Elmar Фото: Konstantin Sednev

В случае с Лаурой Пыльдвере мы уже привыкли к тому, что эта эффектная красавица выглядит не иначе как ходячее произведение искусства. Прекрасная музыкантша пришла на 25-летие Elmar в платье, в котором она выступала на финском конкурсе «Евровидение».

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal.
Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Кто самый стильный мужчина в эстонской музыке? Марек Садам.  Детали в стиле рококо придают характер - Марек действительно заслуживает похвалы!

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal.
Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Биргит Саррап очаровательно сочетает элегантную классику и сексуальную причудливость. Женщине в смокинге - это очень сексуально. Неудивительно, что Биргит так приятно слушать, верно?

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal.
Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Яагуп Туйск пришел на вечеринку в ярком свитере и предложил по-юношески энергичную смену своим коллегам в костюмах. А почему бы и нет, его подтянутые плечи - это настоящий образец для подражания.

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal.
Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Герли Падар-Пармас, ведущая дня рождения Elmar, сияет и блистает. Посмотрите, мерцающие брюки являются самым модным хитом этой зимы! Соведущей был Анри Лауметс, который также знает, как одеваться на зимние вечеринки - носите синее, а не черное!

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal.
Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Радиоголоса Авэ Марлеен Рей и Кристьян Голд. Торжественность также может означать продуманный минимализм и несколько причудливых деталей. Этого мнения придерживается и давняя ведущая Элмара Аве Марлин Рей, которая пришла на вечеринку в простом скандинавском платье с разрезом бренда Varkki.

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal.
Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Лучшие вещи приходят в маленьких упаковках. Одним из самых впечатляющих и запоминающихся голосов на вечеринке стала миниатюрная музыкант Мерилин Мялк. Немного мягкой, сексуальной кожи - и мы растаяли. Одни только эти сапоги - из тех, которые никто никогда не пропустит.

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal.
Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Эрих Кригер весь в деталях - каждый крошечный золотой элемент рассказывает историю человека, чье сердце бьется в ритме музыки.

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal.
Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Только некоторые редкие артисты добиваются таких высоких успехов - годы идут, а блеск все растет! Любимая певица Анне Вески - несравненно стильная и красивая женщина. Она также отличается теплотой, бравадой и мягким чувством юмора - все это добавляет ей стиля. Всегда безупречная дива с золотым прикосновением. Мерле Лилье, которая была частью легендарной группы Laine, а сейчас занимается сольной карьерой – каким бы блестящим ни был халат, ее индивидуальность всегда просвечивает.

Pearu Paulus ja Marek Sadam. 
Pearu Paulus ja Marek Sadam. Фото: Konstantin Sednev

Пеару Паулус и Марек Садам. Пиру Паулюс знает, как сделать черный цвет захватывающим. Никто не носил черный так хорошо, как на домашней вечеринке, где собрались стильные и хорошо одетые звезды - соедините разные текстуры, светлые и глубокие, мягкие и жесткие, и черный оживет! Более того, темный костюм подчеркивал исключительно светло-голубые глаза Пеара.

Elmari saatejuht Kristiina Kraus 
Elmari saatejuht Kristiina Kraus Фото: Konstantin Sednev

Ведущая Elmar Кристиина Краус блистала на мероприятии в образе модницы в кимоно. Потому что кимоно от эстонского модного бренда Lumm - это альтернативный, захватывающий, особенно современный и универсальный выбор.

Merlyn Uusküla.
Merlyn Uusküla. Фото: Konstantin Sednev

Как выглядеть красочно? Мерлин Уускюла, которую до сих пор помнят как Меркан Нексус, добавляет цвет. Шоколадно-розовая блузка дополняется лавандовыми волосами, а почему бы и нет? Один взгляд на этот всплеск цвета в центре бального зала – и настроение поднимается.

Коит Туме. 
Коит Туме. Фото: Konstantin Sednev

Новая песня Туме "Voiceless", которую он сыграл на пианино на вечеринке Elmar - вы обязаны ее послушать, ведь она исполнена одним из самых красивых голосов Эстонии.

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