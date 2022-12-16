Elmar, популярная эстонская радиостанция, отметила свое 25-летие. За последние четверть века они подарили своим слушателям множество лучших эстонских музыкантов и приятных для слуха звуков музыки. Слушать их - сплошное удовольствие. Но как красиво они выглядят! Радио не показывает картинку, поэтому мы покажем. Вот самые красивые голоса в Эстонии.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри и поражайся: так выглядят самые красивые голоса Эстонии!
Как выглядит голос? Мы поймали самые популярные голоса на камеру во время празднования 25-летия Radio Elmar. Харизма и блеск: стиль в самых мельчайших деталей!
Но мир развлечений не знает пощады: чтобы добиться успеха в развлекательной сфере нужно быть ярче, чем город, украшенный рождественскими огнями. В состав лучших вошли прекрасные дамы и джентльмены, молодые и зрелые, блондинки, брюнетки, рыжие и розовощекие.
Хрупкая фигура, естественность и грация Лиис Лемсалу идеально подходят для любого смелого модного заявления. На дне рождения Elmar она появилась как мерцающий луч солнца в костюме из новой горячей коллекции Дианы Арно, недавно удостоенной «Золотой иглы».
Знаковый для Elmar Ове Петерселл обладает не только самым теплым голосом, но и безупречным чувством стиля. Его костюм завораживает вблизи и издалека - овальный силуэт брюк говорит о вкусе и стиле. Но впечатление элегантной неряшливости достижимо только для профессионалов.
В случае с Лаурой Пыльдвере мы уже привыкли к тому, что эта эффектная красавица выглядит не иначе как ходячее произведение искусства. Прекрасная музыкантша пришла на 25-летие Elmar в платье, в котором она выступала на финском конкурсе «Евровидение».
Кто самый стильный мужчина в эстонской музыке? Марек Садам. Детали в стиле рококо придают характер - Марек действительно заслуживает похвалы!
Биргит Саррап очаровательно сочетает элегантную классику и сексуальную причудливость. Женщине в смокинге - это очень сексуально. Неудивительно, что Биргит так приятно слушать, верно?
Яагуп Туйск пришел на вечеринку в ярком свитере и предложил по-юношески энергичную смену своим коллегам в костюмах. А почему бы и нет, его подтянутые плечи - это настоящий образец для подражания.
Герли Падар-Пармас, ведущая дня рождения Elmar, сияет и блистает. Посмотрите, мерцающие брюки являются самым модным хитом этой зимы! Соведущей был Анри Лауметс, который также знает, как одеваться на зимние вечеринки - носите синее, а не черное!
Радиоголоса Авэ Марлеен Рей и Кристьян Голд. Торжественность также может означать продуманный минимализм и несколько причудливых деталей. Этого мнения придерживается и давняя ведущая Элмара Аве Марлин Рей, которая пришла на вечеринку в простом скандинавском платье с разрезом бренда Varkki.
Лучшие вещи приходят в маленьких упаковках. Одним из самых впечатляющих и запоминающихся голосов на вечеринке стала миниатюрная музыкант Мерилин Мялк. Немного мягкой, сексуальной кожи - и мы растаяли. Одни только эти сапоги - из тех, которые никто никогда не пропустит.
Эрих Кригер весь в деталях - каждый крошечный золотой элемент рассказывает историю человека, чье сердце бьется в ритме музыки.
Только некоторые редкие артисты добиваются таких высоких успехов - годы идут, а блеск все растет! Любимая певица Анне Вески - несравненно стильная и красивая женщина. Она также отличается теплотой, бравадой и мягким чувством юмора - все это добавляет ей стиля. Всегда безупречная дива с золотым прикосновением. Мерле Лилье, которая была частью легендарной группы Laine, а сейчас занимается сольной карьерой – каким бы блестящим ни был халат, ее индивидуальность всегда просвечивает.
Пеару Паулус и Марек Садам. Пиру Паулюс знает, как сделать черный цвет захватывающим. Никто не носил черный так хорошо, как на домашней вечеринке, где собрались стильные и хорошо одетые звезды - соедините разные текстуры, светлые и глубокие, мягкие и жесткие, и черный оживет! Более того, темный костюм подчеркивал исключительно светло-голубые глаза Пеара.
Ведущая Elmar Кристиина Краус блистала на мероприятии в образе модницы в кимоно. Потому что кимоно от эстонского модного бренда Lumm - это альтернативный, захватывающий, особенно современный и универсальный выбор.
Как выглядеть красочно? Мерлин Уускюла, которую до сих пор помнят как Меркан Нексус, добавляет цвет. Шоколадно-розовая блузка дополняется лавандовыми волосами, а почему бы и нет? Один взгляд на этот всплеск цвета в центре бального зала – и настроение поднимается.
Новая песня Туме "Voiceless", которую он сыграл на пианино на вечеринке Elmar - вы обязаны ее послушать, ведь она исполнена одним из самых красивых голосов Эстонии.