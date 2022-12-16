ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри и поражайся: так выглядят самые красивые голоса Эстонии!

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Яагуп Туйск пришел на вечеринку в ярком свитере и предложил по-юношески энергичную смену своим коллегам в костюмах. А почему бы и нет, его подтянутые плечи - это настоящий образец для подражания.

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Герли Падар-Пармас, ведущая дня рождения Elmar, сияет и блистает. Посмотрите, мерцающие брюки являются самым модным хитом этой зимы! Соведущей был Анри Лауметс, который также знает, как одеваться на зимние вечеринки - носите синее, а не черное!

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Радиоголоса Авэ Марлеен Рей и Кристьян Голд. Торжественность также может означать продуманный минимализм и несколько причудливых деталей. Этого мнения придерживается и давняя ведущая Элмара Аве Марлин Рей, которая пришла на вечеринку в простом скандинавском платье с разрезом бренда Varkki.

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Лучшие вещи приходят в маленьких упаковках. Одним из самых впечатляющих и запоминающихся голосов на вечеринке стала миниатюрная музыкант Мерилин Мялк. Немного мягкой, сексуальной кожи - и мы растаяли. Одни только эти сапоги - из тех, которые никто никогда не пропустит.

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev

Эрих Кригер весь в деталях - каждый крошечный золотой элемент рассказывает историю человека, чье сердце бьется в ритме музыки.

Eesti kõige ilusamad hääled - nii kõlalt kui stiilselt välimuselt. Tabatud Elmar 25 galal. Фото: Konstantin Sednev