Судьбоносный день шести двоек 22 декабря 2022: о чем предупреждала Ванга

Загадочная и ужасающая дата, которая разделит существование мира на до и после — так нумерологи и медиумы называют 22 декабря 2022 года.

День шести двоек — 22 декабря 2022

«С точки зрения магии цифра 2 означает возможность выбора и его последствие — выбора каждого из нас в частности и Вселенной в целом. А если мы сложим все двойки даты, то получим цифру 10 — загадочный код колеса кармы. Это несклоняемое правосудие, которое приходит в наш мир каждые 22 года. Таков магический цикл», — пояснил астролог.

По словам эксперта, в этот период высшие силы начинают судить отдельных людей и целые цивилизации за их плохие поступки, совершенные за последние 20 лет. В этом году, таким образом, на чашу весов лягут все негативные действия и события, произошедшие с 2002 года.

И именно на 22 декабря 2022, сразу после Дня зимнего солнцестояния, самого короткого светового дня в северном полушарии, придется пик вселенского правосудия.

Что будет 22 декабря 2022

За несколько дней до указанной даты многие начнут ощущать целый спектр негативных эмоций – раздражение, обиду, возмущение, агрессию. Желательно не давать им волю и не ввязываться в ссоры.

На 22 декабря 2022 не стоит планировать ничего важного. Лучше переждать и стать тихим зрителем происходящего, а заодно поразмышлять о собственном вкладе в этот мир.