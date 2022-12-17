У кого начнутся проблемы с деньгами в 2023 году: полный список Василисы Володиной

Василиса Володина не раз говорила о том, что 2023-й год будет непростым – так что не расслабляемся. Прогнозы звездного астролога касаются не только мировой повестки и конкретно каждого знака зодиака, но и темы финансов. Очередной пост в ее Телеграм-канале особенно заинтересовал тех, кто старается жить по средствам, приумножая свой достаток.

Экс-телеведущая популярной программы посмотрела расположение планет и определила годы рождения тех, кому в 2023-м в финансах совсем не повезет.

В этот список попали: 1950, 1955-56, 1958-59, 1962, 1970, 1974, 1979, 1982, 1985-86, 1991, 1994, 1997-98, 2003.

Астролог сообщает: дело в том, что «Уран может делать напряженные аспекты к Юпитеру» и тем самым провоцировать неожиданные финансовые потери. Невольно захочется пустить деньги на ветер (даже те, которые вы бережно откладывали) и купить то, что совсем не планировали, просто потому что так сложатся обстоятельства.