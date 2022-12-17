Золото и алмазы заблестели ярче, Goldtime пригласил светский бомонд на рождественскую вечеринку.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Очень жаркое Рождество: эстонские звезды гламура, популярные певцы и блогеры торжественно встретили зиму
Это время года, когда земля покрывается мягким белым ковром и оживают сказки. Время сиять и позволять рождественскому волшебству блистать. Именно так начался сезон рождественских вечеринок в среду 7 декабря в магазине Goldtime в Рокка-аль-Маре. Наполненный сюрпризами вечер открылся каскадом игристого вина, а гламурная компания держалась под вихревой тактикой Жени Фокина, который зарядил гостей праздничным настроением.
В мире, полном неопределенности и неуверенности, иногда нужен момент, чтобы помечтать и загадать желание. Мы спросили гостей вечеринки, что они хотят получить в наступающем Рождестве и Новом году. Певица Лаура Притс желает всем проводить больше времени с любимыми людьми, чтобы вместе создавать прекрасные воспоминания. Знаменитая ведущая Кетлин Халлик призывает людей принимать смелые решения в своей жизни и не слишком беспокоиться о мелких неудачах. Стилист, импортер романтики и модель Мерит Бойкенс желает людям быть добрыми и искренними по отношению друг к другу. Популярные блогеры Мари-Лен Альберс и Милис Томсон призывают людей принимать обдуманные решения о покупке и инвестировать в качество, а Женя Фокин напоминает нам, как важно обращать внимание на мелочи, ведь простое «привет» или милый комплимент могут улучшить чей-то день.
На вечере, полном рождественского настроения и позитивной энергии, присутствовали яркие законодатели моды, талантливые певцы, известные общественные деятели и, конечно же, Санта-Клаус с щедрым мешком подарков. Элина Нечаева с ее прекрасным голосом была самой яркой звездой вечера, наполнив сердца гостей праздничным настроением и теплом. Гости смогли своими глазами увидеть, как полируется драгоценный камень, а уникальный драгоценный камень с гравировкой в виде снежинки от Эстонской фабрики драгоценных камней нашел нового владельца в результате лотереи.