Вчера в таллиннском кинотеатре CINAMON IMAX состоялась долгожданная премьера фильма именитого режиссера Джеймся Кэмерона «Аватар: Путь воды». Картина перенесла зрителей буквально под воду, не в прямом смысле, но новые технологии вновь меняют киномир и делают ощущения от просмотра более острыми.
ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ В Таллинне состоялась премьера нового «Аватара». Зрители: этот фильм про наши реалии и ужасы войны
В этот вечер на всех показах нового «Аватара» был аншлаг, в залах оставались лишь несколько свободных кресел в первых рядах сбогу. Это считается настоящим аншлагом. Публика приходила в кинотеатр подготовленная. В основном каждый опрошенный зритель смог вспомнить, о чем же была первая часть фильма. О войне. О том, что происходит в нашем современном мире. Бабушка и дедушка привели внучку на вторую часть «Аватара» и с удовольствиям ходят в кино на такие премьеры всегда. Зрителей совсем не испугало то, что фильм длится 3 часа и 12 минут, поскольку все с нетерпением хотели опробовать на себе новую технологию 3D Active+.
13 лет жители Эстонии ждали продолжения картины. В фильме «Аватар: Путь воды» главный герой Джейк Салли живет со своей новой семьей на планете Пандора. Но когда на Пандору возвращается угроза из прошлого, Джейк должен объединиться с Нейтири и На'ви, чтобы защитить родную землю.
Фильм длится более трех часов, бюджет картины составляет 250 миллионов долларов. Съемки «Аватара: Путь воды» завершились в конце сентября 2020 года, спустя три года, включая заморозку производства во время пандемии COVID-19. Дата премьеры фильма менялась восемь раз. И вот он, наконец-то, мировая премьера состоялась.
Расположенный в таллиннском центре T1 кинотеатр CINAMON IMAX первым в Эстонии представил новую технологию трехмерного изображения 3D Active+, которая используется в зале номер 6. Первым 3D-фильмом, показанным в этом зале, стала картина режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» («Avatar: The Way of Water»). Фильм можно посмотреть как в новом зале 3D Active+, так и в единственном в Эстонии зале IMAX, который также находится в кинотеатре T1 CINAMON.
«CINAMON хочет, чтобы посетители наших кинозалов IMAX и 3D Active+ в T1 получили полное представление о задумке режиссера фильма «Аватар». Поэтому мы приложили много усилий, чтобы все подготовить к фильму. С 3D Active+ клиенты получают более глубокие и яркие впечатления от 3D. Он предлагает людям, которые обычно избегают 3D-фильмы, изменить свое мнение благодаря его аутентичности», –сказал Андач Багиоглу, член правления CINAMON Group.
По словам руководителя центра Т1 Тармо Хыбе, важно, что первый в Эстонии кинозал с технологией 3D Active+ находится именно в Т1: «Единственный зал IMAX в Эстонии есть только в T1. А приход в Эстонию еще и новой уникальной технологии 3D Active+ именно в Т1 символизирует выход центра из кризиса и его стремительное обновление. Мы уверены, что это поможет повысить популярность центра и привлечь еще больше посетителей», - отметил Хыбе.
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