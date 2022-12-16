ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ В Таллинне состоялась премьера нового «Аватара». Зрители: этот фильм про наши реалии и ужасы войны

В этот вечер на всех показах нового «Аватара» был аншлаг, в залах оставались лишь несколько свободных кресел в первых рядах сбогу. Это считается настоящим аншлагом. Публика приходила в кинотеатр подготовленная. В основном каждый опрошенный зритель смог вспомнить, о чем же была первая часть фильма. О войне. О том, что происходит в нашем современном мире. Бабушка и дедушка привели внучку на вторую часть «Аватара» и с удовольствиям ходят в кино на такие премьеры всегда. Зрителей совсем не испугало то, что фильм длится 3 часа и 12 минут, поскольку все с нетерпением хотели опробовать на себе новую технологию 3D Active+.

13 лет жители Эстонии ждали продолжения картины. В фильме «Аватар: Путь воды» главный герой Джейк Салли живет со своей новой семьей на планете Пандора. Но когда на Пандору возвращается угроза из прошлого, Джейк должен объединиться с Нейтири и На'ви, чтобы защитить родную землю.

Фильм длится более трех часов, бюджет картины составляет 250 миллионов долларов. Съемки «Аватара: Путь воды» завершились в конце сентября 2020 года, спустя три года, включая заморозку производства во время пандемии COVID-19. Дата премьеры фильма менялась восемь раз. И вот он, наконец-то, мировая премьера состоялась.