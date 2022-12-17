Сб, 17.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Гламурный звездопад: смотри, кто пришел на роскошный юбилей Trendnails

Limon.ee
Гламурный звездопад: смотри, кто пришел на роскошный юбилей Trendnails
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Trendnails Künestudio отметила свой десятый день рождения.

На грандиозной вечеринке по случаю дня рождения модели продемонстрировали самые горячие модные тенденции дизайна ногтей Кирилла Сафонова. Ведущей вечера была Реет Хярмат, музыкальное сопровождение обеспечил Кристьян Касеару. Гостями были Ану Саагим, Диана Денисова, девушки из шоу "Армия любви" и многие другие.

В популярной ногтевой студии ежедневно работают 9 техников, и салон также организует начальное и продвинутое обучение для ногтевых техников. Здесь также находится всемирно известный магазин по уходу за ногтями My Magic.

Смотри, какие роскошные гости пришли на праздник!

Ключевые слова
Наверх