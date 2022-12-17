Гламурный звездопад: смотри, кто пришел на роскошный юбилей Trendnails

На грандиозной вечеринке по случаю дня рождения модели продемонстрировали самые горячие модные тенденции дизайна ногтей Кирилла Сафонова. Ведущей вечера была Реет Хярмат, музыкальное сопровождение обеспечил Кристьян Касеару. Гостями были Ану Саагим, Диана Денисова, девушки из шоу "Армия любви" и многие другие.

В популярной ногтевой студии ежедневно работают 9 техников, и салон также организует начальное и продвинутое обучение для ногтевых техников. Здесь также находится всемирно известный магазин по уходу за ногтями My Magic.