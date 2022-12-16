Волочкова показала своего тайного любимого, которого ждала всю жизнь. Балерина Анастасия Волочкова недавно призналась, что собирается выходить замуж. А несколько дней назад она объявила о помолвке.
Царь Николай II во плоти: Волочкова наконец-то показала своего тайного возлюбленного
Царь Николай II во плоти: Волочкова наконец-то показала своего тайного возлюбленного
Знаменитость не раскрывала личность своего избранника. Поэтому любопытные пользователи Сети решили самостоятельно выяснить это. Писали, что женихом Анастасии является некий Артур, который владеет мясным бизнесом. Однако сам мужчина опроверг роман со звездой.
Сейчас Волочкова решила рассекретить своего возлюбленного. На фото она позирует с женихом в салоне автомобиля.
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