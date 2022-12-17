На часах практически двенадцать без пяти, и Новый год уже мчится к нам на всех порах. Конечно, все мы озабочены выбором наряда для самой главной ночи. Какие цвета предпочитает год Кролика, какие фасоны и аксессуары будут смотреться не только выигрышно, но и помогут привлечь удачу в 2023 году? Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказала, в чем же следует встречать ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы счастье оставалось в вашем доме весь следующий год.
Эстонский астролог рассказала, в чем нужно встречать Новый год каждому знаку Зодиака, чтобы удача оставалась с нами
Хозяин 2023 года – Кролик. Стихия года – Вода. Поэтому Кролик черный или синий и даже голубой.
Поэтому при выборе наряда можно ограничиться палитрой от черного до нежно-голубого цвета. Черный – самый элегантный цвет. Символизирует строгость, авторитет, интеллигентность, власть и силу. Силуэт наряда может быть любой, все зависит от вкуса владелицы: от облегающего минималистичного в стиле Коко Шанель до вариантов оверсайз.
Цветом удачи года Кролика является белый. Черно-белый вариант наряда в новогоднюю ночь будет изысканным и ярким.
Мужчинам можно предложить шейный платок (или паше), который будет дополнять образ, делая его не столь официальным, но безумно элегантным. Также платок хорош и для водолазки. Он придаст облику мужчины необходимый шарм и изысканность. Не лишним элементом в мужском костюме будет булавка, украшенная жемчугом.
Жемчуг – король года Кролика. Это главный драгоценный камень, который следует носить в течение всего года. Натуральный жемчуг обычно белого перламутрового цвета. Но сейчас с успехом выращивают жемчуг различных цветов: черного, синего, фиолетового, голубого. Украшения из любого жемчуга, в том числе и речного, - лучший способ оказать уважение хозяину года. Привлекут удачу перламутровые пуговицы, ожерелья и изделия из перламутра. Для украшения интерьера и для подарка прекрасно подойдет картина из перламутровых пластин. Привлечет финансы сувенирный глобус, инкрустированный перламутром.
Если вам ближе гамма синего цвета, вы любите ткани с принтом, то выбирайте однотонный наряд с канвой, рисунок которой ближе к растительному, цветочному. Если принт на всей площади ткани, то лучше цветочный. Но размер цветов должен быть мелким, потому что слишком крупные цветы и контрастные цвета не очень понравятся Кролику.
Кроме жемчуга, в созвучии с энергиями успеха будущего года будут бирюза, ларимар, азурит, содалит, лазурит, аквамарин и бриллиант. Оформление самоцветами вашего образа будет иметь успех и у ваших друзей, и у Водяного Кролика.
Кролику не свойственна гордыня и высокомерие. Поэтому маски зайчиков, котиков, ушки на макушке повеселят и вас, и гостей, и хозяина года и сделают праздник веселым и незабываемым.
Так как у Овнов в новом году будет слишком много событий, связанных с прошлым, то для «прорыва» в будущее им надо внести в свой новогодний образ белые цветы. Женщины могли бы украсить ими прическу, а мужчины сымпровизировать с галстуком-бабочкой.
Если женщина-Телец умудрится найти платье бежевого цвета с мелкими голубыми цветочками, то Кролик наградит её самоуверенной и сияющей красотой. Мужчинам, чтобы все пути и дороги в новом году были открыты, стоит надеть туфли из натуральной кожи светло-коричневого цвета.
Близнецам в 2023 году может несколько не хватать чувства защищенности и умения уходить от необоснованных претензий. Наряды из натуральной или экокожи черного цвета, украшенные металлическими элементами, станут символом дополнительной защиты.
Раки сами являются талисманом года, ведь стихия этого знака - вода - совпадает со стихией года. Поэтому леди в элегантном платье, украшенном жемчугом, джентльмен в джинсах и рубашке с перламутровыми пуговицами или замшевых туфлях серого цвета вполне могут стать королем и королевой бала и людьми, несущими удачу всем в новом году.
Львам принесет счастье и доброе здоровье костюм из натуральной ткани шоколадного цвета. В качестве аксессуаров надо выбрать золото или его имитацию. Шикарные часы на золотом браслете и у женщин, и у мужчин символизирую принцип «время превращается в деньги».
Девам полезно подурачиться от души в новогоднюю ночь. Ведь их главным ресурсом будет творческая инициатива. Чтобы её использовать в полной мере, стоит нарядиться в маскарадный костюм. Это может быть костюм хозяина года Кролика или Кота. Например, кокетливые кошечкины ушки будут весьма уместны в праздничную ночь.
Оливковый – цвет Весов. Причем не насыщенный, а скорее разбеленный. Девушкам полезно украсить платье парными элементами. Например, парой бантов, брошей или надеть двойную нитку бус. Это будет залогом семейного счастья и постоянства. Мужчинам для такой цели можно надеть жилет, а рубашку выбрать с запонками.
Скорпионам, мужчинам и женщинам, в новом году понадобится защита от нечестных и лихих людей. Поэтому шикарный туалет, расшитый пайетками черного или синего цвета, отобьет у других желание воспользоваться вашим доверием.
Стрельцам понадобится наряд, способный охладить избыточный жар, который будет сопровождать их в течение нового года. Для этого подойдет матовая ткань, поглощающая свет, например, бархат, велюр, вельвет. Она хороша и для мужчин, и для женщин. Силуэт стоит выбрать свободный. Интересным дополнением к образу будут деревянные пуговицы или аксессуары.
Козерогам в новом году придется заботиться о финансовом благополучии. Цвет денег года – зеленый. Цвет денег Козерога – голубой. Поэтому сине-зеленая гамма в нарядах будет создавать «денежный магнит». Аквамарин или изумруд в сережках, кулоне или кольце станет финансовым талисманом года. Мужчинам можно выбрать галстук или шарф соответствующего цвета.
Женщины-Водолеи для семейного и личного счастья должны использовать в новогоднем образе тончайшие ткани небесных оттенков. Белые брюки и белая обувь, белый шелковый шейный платок помогут в этом же вопросе и мужчинам.
Рыбы - самый счастливый в 2023 году знак. Выберите любой наряд на свой вкус, украсьте его своими любимыми аксессуарами, шалите в новогоднюю ночь или оставайтесь скромными, звезды все равно будут одаривать вас с невероятной щедростью.