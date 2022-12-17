Эстонский астролог рассказала, в чем нужно встречать Новый год каждому знаку Зодиака, чтобы удача оставалась с нами

Кроме жемчуга, в созвучии с энергиями успеха будущего года будут бирюза, ларимар, азурит, содалит, лазурит, аквамарин и бриллиант. Оформление самоцветами вашего образа будет иметь успех и у ваших друзей, и у Водяного Кролика.

Кролику не свойственна гордыня и высокомерие. Поэтому маски зайчиков, котиков, ушки на макушке повеселят и вас, и гостей, и хозяина года и сделают праздник веселым и незабываемым.

Так как у Овнов в новом году будет слишком много событий, связанных с прошлым, то для «прорыва» в будущее им надо внести в свой новогодний образ белые цветы. Женщины могли бы украсить ими прическу, а мужчины сымпровизировать с галстуком-бабочкой.

Если женщина-Телец умудрится найти платье бежевого цвета с мелкими голубыми цветочками, то Кролик наградит её самоуверенной и сияющей красотой. Мужчинам, чтобы все пути и дороги в новом году были открыты, стоит надеть туфли из натуральной кожи светло-коричневого цвета.

Близнецам в 2023 году может несколько не хватать чувства защищенности и умения уходить от необоснованных претензий. Наряды из натуральной или экокожи черного цвета, украшенные металлическими элементами, станут символом дополнительной защиты.