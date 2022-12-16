Дорога, траты, измены – ходячая угроза! Глоба назвала три знака Зодиака, которые могут натворить бед в декабре

Овнам декабрь принесет значительные перемены. Рожденные под этим созвездием почувствуют себя наиболее свободными. Успех будет благоволить им вдали от дома, но там же может поджидать и опасность. Овнов ждут знакомства в поездках. Есть опасность измен и чрезмерных увлечений, которые могут стоит им привычных отношений.

В третьей декаде месяцы Овны должны быть еще более внимательными: вокруг будут происходить важные перемены. День, который касается периода вокруг зимнего солнцестояния, может принести события и в минусе, и в плюсе. Они касаются перемен в карьере, целей и новых возможностей.

Для Раков декабрь станет двойственным: первая половина месяца – это период, когда будет много интересной работы, появятся новые деловые планы, а также творческие идеи, а в конце месяца надо быть максимально острожными в дорогах.

«Избегайте толпы – последние дни месяца, также в начале января», – добавила астролог.