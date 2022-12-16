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Дорога, траты, измены – ходячая угроза! Глоба назвала три знака Зодиака, которые могут натворить бед в декабре

Limon.ee
Дорога, траты, измены – ходячая угроза! Глоба назвала три знака Зодиака, которые могут натворить бед в декабре
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Фото: Shutterstock

Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые в декабре должны быть более чуткими и внимательными к своим делам. Иначе Вселенная может их проучить. Рожденным под этими созвездиями не стоит полагаться на волю судьбы и плыть по течению. С какой угрозой могут столкнуться представители избранного зодиакального круга под финал года.

Овнам декабрь принесет значительные перемены. Рожденные под этим созвездием почувствуют себя наиболее свободными. Успех будет благоволить им вдали от дома, но там же может поджидать и опасность. Овнов ждут знакомства в поездках. Есть опасность измен и чрезмерных увлечений, которые могут стоит им привычных отношений.

В третьей декаде месяцы Овны должны быть еще более внимательными: вокруг будут происходить важные перемены. День, который касается периода вокруг зимнего солнцестояния, может принести события и в минусе, и в плюсе. Они касаются перемен в карьере, целей и новых возможностей.

Для Раков декабрь станет двойственным: первая половина месяца – это период, когда будет много интересной работы, появятся новые деловые планы, а также творческие идеи, а в конце месяца надо быть максимально острожными в дорогах.

«Избегайте толпы – последние дни месяца, также в начале января», – добавила астролог.

Первая половина декабря для Стрельцов – это период личного успеха, по службе и в интеллектуальной деятельности все на высоте. Но в то же время им стоит быть внимательными к семье, возможны конфликтные ситуации. С середины месяца появится возможность заработков и приобретения. И тут Стрельцы могут спустить все до копейки на подарки. Им не помешает вспомнить о бережливости, чтобы сохранить свои счета.

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