С праздничным настроением и с трогательной историей про свою собаку по имени Кноппи в студию предпраздничного шоу Limon LIVE ворвалась эстонская певица Анна Curly, которую частенько приглашают выступать на свадьбах, корпоративах и других ярких событиях по всей стране.
LIMON LIVE ⟩ Чудо на эстонском шоссе: певица Анна Curly рассказала о спасении брошенной умирать собаки
Анна начала эфир с душераздирающей истории про своего домашнего питомца, которого взяла в студию с собой. «Зовут Кноппи. Ее нашла моя любимая свекровь пять лет назад. Когда начался карантин, собаку дали нам с мужем на пару недель, чтобы мы за ней присмотрели. Но Кнопочка потом выбрала меня своей хозяйкой, так и осталась она в нашей семье, - сказала артистка, которая считает Кнопочку своим талисманом. - Я ее везде с собой беру, она и на концерты со мной ходит, на радио на интервью, ей тоже нравится моя компания, всё лучше, чем дома сидеть».
Кноппи такая тихая и негромкая, вела себя очень тихо и примерно в нашей студии. Но мало кто может представить, какую боль пережило это животное. Собаку нашли на шоссе. Кто-то ее бросил, свекровь Анны спасла ее и пригрела. Произошло это 1 октября - в День музыки. Анна считает это счастливым совпадением. «Кноппи мне не подпевает, но она присутствовала при всех моих песнях, при их рождении», - сказала Анна.
Наша гостья предпочитает вместо дискотеки пойти в караоке и там исполнить любимые песни. А вот между единорогами и русалками ей трудно сделать выбор. Но благодаря песне Игоря Николаева Анна Curly смогла сделать свой выбор. Хотя если о животных, то она большая поклонника лошадей. От лошадей и собак мы перешли к людям, и задали артистке пикантный вопрос. «Тебе в себе больше нравится грудь или ягодицы?» После долгих раздумий Анна сделала выбор в пользу груди.
Анна Curly любит петь на свадьбах. «Такой праздничный день, любовь, это здорово!» - говорит певица, которая обычная работает в том числе и в Новый год. Но как к этому относится муж?
Пока артистка развлекает публику в новогоднюю ночь, ее супруг встречает Новый год с родителями. О самом большом гонораре за праздник Анна говорить не стала.
Чего она больше всего боится в жизни? «Родов», - откровенно рассказала певица, мечтающая о детях уже давно. Но страх слишком большой. Помимо родов Анна боится высоты.
В душе артистка не поет, поэтому не смогла назвать ту песню, которую ей нравится исполнять, когда никто не видит.
Анна пришла в эфир не с пустыми руками, а с подарками для ведущих.
Смотрите новый выпуск Limon LIVE с Анной Curly, а также яркую галерею со съемок!