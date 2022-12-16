LIMON LIVE ⟩ Чудо на эстонском шоссе: певица Анна Curly рассказала о спасении брошенной умирать собаки

Анна начала эфир с душераздирающей истории про своего домашнего питомца, которого взяла в студию с собой. «Зовут Кноппи. Ее нашла моя любимая свекровь пять лет назад. Когда начался карантин, собаку дали нам с мужем на пару недель, чтобы мы за ней присмотрели. Но Кнопочка потом выбрала меня своей хозяйкой, так и осталась она в нашей семье, - сказала артистка, которая считает Кнопочку своим талисманом. - Я ее везде с собой беру, она и на концерты со мной ходит, на радио на интервью, ей тоже нравится моя компания, всё лучше, чем дома сидеть».

Кноппи такая тихая и негромкая, вела себя очень тихо и примерно в нашей студии. Но мало кто может представить, какую боль пережило это животное. Собаку нашли на шоссе. Кто-то ее бросил, свекровь Анны спасла ее и пригрела. Произошло это 1 октября - в День музыки. Анна считает это счастливым совпадением. «Кноппи мне не подпевает, но она присутствовала при всех моих песнях, при их рождении», - сказала Анна.