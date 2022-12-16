Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

Если у вас дома на полу застелены ковры, то вы, вероятнее всего, знаете, как бывает трудно за ними ухаживать. Особенно если на них стоит мебель. Мало того, что очистить такой ковер сложнее из-за труднодоступности мест, на которых стоят ножки мебели, так еще и потом на этих местах остаются очень заметные вмятины.

Избавиться от таких заметных следов не очень легко. Особенно, если стол, шкаф или другие предметы мебели стояли на ковре очень долго. Однако есть действенные способы забыть об этой проблеме.

Вернуть ковру прежний вид поможет лед. Нужно просто положить несколько кубиков льда на места, где остались следы от мебели, и подождать, когда они растают.

После этого по примятым местам нужно пройтись зубцами вилки, чтобы разровнять и приподнять ворс.