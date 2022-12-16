Просмотр видео без наушников в автобусе закончился для ребенка шоком и заявлением в полицию

«Это разве нормально, если взрослый отбирает телефон у чужого ребенка и выбрасывает его?» – спрашивает Неле, проживающая в Нымме.

А именно, с ее 13-летним сыном якобы произошел инцидент в автобусе в четверг вечером, когда другой пассажир внезапно взял телефон из рук ребенка и выбросил его.

«Ребенок был в шоке и до сих пор в стрессе из-за того, что незнакомец позволил себе такое поведение. Это неприемлемо. Он не имел права прикасаться к моему ребенку или его имуществу», – заявила мать, чей ребенок ехал домой на автобусе один после занятия с репетитором.

Мать признается, что ребенок смотрел видео без наушников, но реакция взрослого человека остается для нее непонятной. «Если бы он действительно кому-то мешал, достаточно было бы просто сказать: "Пожалуйста, сделай то или это, потому что ты мешаешь другим". Ребенок не сказал бы ни слова». По словам Неле, сын забыл дома наушники.

«Сидел спокойно в телефоне в автобусе, что-то смотрел. В какой-то момент мужчина закричал и вырвал у него из рук телефон». По словам сына, мужчина бросил его iPhone между сиденьями автобуса. «Я понимаю, что ребенок, возможно, мешал другим, и мы сейчас об этом поговорили дома, но обидно, если взрослые позволяют так себя вести».

Неле также подала заявление в полицию. «Я рассчитываю на законное решение. Мы не хотим, чтобы это повторилось с другим ребенком».

Городской автобус. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп подтвердила, что полиции известно об инциденте.