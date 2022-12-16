Громкие заявления Меган Маркл и принца Гарри в документальном фильме не влияют на привычный уклад жизни королевской семьи. На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились на рождественскую службу в Вестминстерское аббатство вместе с двумя своими детьми – 9-летним принцем Джорджем и 7-летней принцессой Шарлоттой. А 4-летнего Луи родители, кажется, решили оставить дома, пишет Супер.
Как выглядит 7-летняя принцесса Шарлотта: девочка повторила образ своей матери Кейт Миддлтон
Как выглядит 7-летняя принцесса Шарлотта: девочка повторила образ своей матери Кейт Миддлтон
Все четверо, как всегда, оделись безупречно. Кейт Миддлтон в платье винного оттенка вовсю позировала фотографам. Образ принцессы дополнили клатч и замшевые лодочки в тон. Не отстала от красавицы-мамы и ее дочь Шарлотта: девочка была одета в такого же цвета драповое пальто и постоянно улыбалась. От привычных гримас юная принцесса воздержалась: видимо, не хотела в следующий раз остаться дома с младшим братом.
Некоторые поклонники отмечают сходство юной принцессы с ее прабабушкой Елизаветой II. А нам кажется, что Шарлотта сейчас в том возрасте, когда девочки хотят походить на маму. И Кейт – явно хороший пример для подражания!
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