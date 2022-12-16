Как выглядит 7-летняя принцесса Шарлотта: девочка повторила образ своей матери Кейт Миддлтон

Все четверо, как всегда, оделись безупречно. Кейт Миддлтон в платье винного оттенка вовсю позировала фотографам. Образ принцессы дополнили клатч и замшевые лодочки в тон. Не отстала от красавицы-мамы и ее дочь Шарлотта: девочка была одета в такого же цвета драповое пальто и постоянно улыбалась. От привычных гримас юная принцесса воздержалась: видимо, не хотела в следующий раз остаться дома с младшим братом.