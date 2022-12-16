Пт, 16.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Трагедия в Берлинском отеле: более тысячи погибших особей

Limon.ee
Трагедия в Берлинском отеле: более тысячи погибших особей
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Трагедия в берлинском отеле
Трагедия в берлинском отеле Фото: JOHN MACDOUGALL

В Берлине лопнул гигантский аквариум, украшавший фойе отеля Dom Aquaree недалеко от столичной площади Александерплац, сообщает Eadaily.

В резервуаре находилось порядка 1 млн литров воды. По данным полиции, вода вытекла на улицу, создав настоящий потоп на Карл-Либкнехт-Штрассе. Спасатели проверяют, не затронута ли подземная автостоянка.

Машина по уборке города расчищает улицу от мусора перед отелем Radisson Blu, где лопнул огромный аквариум, расположенный в лобби отеля, 16 декабря 2022 года в Берлине
Машина по уборке города расчищает улицу от мусора перед отелем Radisson Blu, где лопнул огромный аквариум, расположенный в лобби отеля, 16 декабря 2022 года в Берлине Фото: JOHN MACDOUGALL

«Сколько рыб погибло — неизвестно», — сообщил представитель полиции, уточнив, что в аквариуме плавало 1,5 тысяч особей разнообразных рыб.

По информации Berliner Zeitung, два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Обломки перед отелем Radisson Blu, где лопнул огромный аквариум, расположенный в вестибюле отеля.
Обломки перед отелем Radisson Blu, где лопнул огромный аквариум, расположенный в вестибюле отеля. Фото: JOHN MACDOUGALL

Аттракцион в берлинском отеле заработал в 2004 году с 30 диорамами бассейнов с пресной и морской водой, а также с лифтом через аквариум. Огромный стеклянный цилиндр возвышался на шесть этажей в атриуме здания.

Женщина несет чемодан мимо спасателей, стоящих среди обломков перед отелем Radisson Blu, где лопнул огромный аквариум
Женщина несет чемодан мимо спасателей, стоящих среди обломков перед отелем Radisson Blu, где лопнул огромный аквариум Фото: JOHN MACDOUGALL
Ключевые слова
Наверх