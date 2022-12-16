Трагедия в Берлинском отеле: более тысячи погибших особей

В резервуаре находилось порядка 1 млн литров воды. По данным полиции, вода вытекла на улицу, создав настоящий потоп на Карл-Либкнехт-Штрассе. Спасатели проверяют, не затронута ли подземная автостоянка.

Машина по уборке города расчищает улицу от мусора перед отелем Radisson Blu, где лопнул огромный аквариум, расположенный в лобби отеля, 16 декабря 2022 года в Берлине

По информации Berliner Zeitung, два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Аттракцион в берлинском отеле заработал в 2004 году с 30 диорамами бассейнов с пресной и морской водой, а также с лифтом через аквариум. Огромный стеклянный цилиндр возвышался на шесть этажей в атриуме здания.