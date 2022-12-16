«Когда появится надежда, что снегоуборочные машины доберутся до тротуаров?» – спрашивает Брита, жительница Виймси. Ходить по тротуарам с коляской очень трудно, и женщина также беспокоится о людях, передвигающихся на инвалидных колясках, пишет Elu24.
Молодых мам беспокоят заснеженные тротуары. «Должна идти с коляской по проезжей части?»
«Когда появится надежда, что снегоуборочные машины доберутся до тротуаров? Понятно, что работы много, но очень тяжело передвигаться с детской коляской, не говоря уже о людях в инвалидных колясках», – пишет Брита в группе Viimsilased в Facebook. То же самое беспокоит и Кертту, которая говорит, что несколько раз писала и звонила в волостную управу по поводу очистки тротуаров, но дорога, по которой она передвигается, до сих пор непроходима. «Хотя бы раз ее можно было почистить. С коляской на тротуаре не справишься, хожу по проезжей части и не могу перестать ругаться на себя за это. Неважно, попаду ли я под машину или потеряю сознание в снегу», – пишет Кертту.
Некоторые комментаторы рекомендуют ходить по проезжей части, это нормально, но путь домой не всегда лежит только по расчищенным дорогам. Ольга, оставившая комментарий, говорит, что сейчас даже не пытается выйти, потому что везде застревает.
Моника признает, что более широкие тротуары могут быть чистыми, но следует уделять внимание и более узким. «А если отойти от центра Хаабнеэме, так же хорошо? В каком-то другом месте волости?», – спрашивает Моника и говорит, что отошла всего 100 метров от улицы Хеки, и даже без коляски там было невозможно двигаться, не упав. «Если так называемые «основные» тротуары, самые доступные, будут чистыми, то можно было бы обратить внимание и на более мелкие дороги. Приключения Лары Крофт где-то в разрушающемся пещерном лабиринте. Упадешь, не упадешь, перепрыгнешь, не перепрыгнешь, проскользишь вперед, или лучше сразу упасть на живот», – говорит Моника. Некоторые также рекомендуют ставить коляску на лыжи.
Томас, оставивший комментарий, говорит, что однажды он ехал на велосипеде по городу Мальмё около 2:30 утром в субботу, когда шел снег. «Сначала почистили пешеходные и велосипедные дорожки, а уже потом автомагистраль», – пишет Томас.
Волостное самоуправление Виймси: тротуары расчищены, но ждут погрузчиков
По словам начальника отдела по связям с общественностью волостной управы Виймси Хайко Леэсмента, работа по содержанию дорог самоуправления направлена на обеспечение доступности всех автомобильных дорог и тротуаров. «Тротуары расчищены, но ждут погрузчиков, которые будут доделывать уборку снега на тротуарах», – объясняет Леэсмент.
«Со своей стороны мы также проверяем ход работ. Конкретные жалобы следует адресовать непосредственно дорожному мастеру по телефону горячей линии обслуживания дорог 5301 5855 (круглосуточно) или по адресу viimsivald@trev2.ee»