Молодых мам беспокоят заснеженные тротуары. «Должна идти с коляской по проезжей части?»

«Когда появится надежда, что снегоуборочные машины доберутся до тротуаров? Понятно, что работы много, но очень тяжело передвигаться с детской коляской, не говоря уже о людях в инвалидных колясках», – пишет Брита в группе Viimsilased в Facebook. То же самое беспокоит и Кертту, которая говорит, что несколько раз писала и звонила в волостную управу по поводу очистки тротуаров, но дорога, по которой она передвигается, до сих пор непроходима. «Хотя бы раз ее можно было почистить. С коляской на тротуаре не справишься, хожу по проезжей части и не могу перестать ругаться на себя за это. Неважно, попаду ли я под машину или потеряю сознание в снегу», – пишет Кертту.

Некоторые комментаторы рекомендуют ходить по проезжей части, это нормально, но путь домой не всегда лежит только по расчищенным дорогам. Ольга, оставившая комментарий, говорит, что сейчас даже не пытается выйти, потому что везде застревает.