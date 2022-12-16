Их лучше не готовить: пять самых вредных новогодних блюд, от которых стоит отказаться

Без каких блюд вы не можете себе представить новогоднюю ночь? Мандаринов, красной икры, многочисленных салатов, закусок и нарезок? А может, без этой заливной рыбы, как в «Иронии судьбы»?

Не хотим вас расстраивать, но некоторых продуктов лучше бы и не было на праздничном столе. Специалисты-диетологи составили ТОП-5 новогодних «вредностей» – тех, из-за которых болит живот все следующие дни. И заодно пояснили, чем их можно заменить.

Мандарины

Мандарины. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Удивлены? Ведь цитрусы – это источник витамина С, да и лучшая профилактика от всех зимних простуд. Так-то оно так… Да, только есть мандарины надо в начале застолья, а никак не на десерт.

Чем заменить?

«В этом нет необходимости. Просто не нужно налегать на мандарины после мяса. Попав в желудок после основных блюд, тяжелого мяса, они не переварятся. И начнут бродить, вызывая изжогу, отрыжку и вздутие живота, – делится диетолог Ангелина Артипова. – Также лучше ограничиться несколькими мандаринами, а не съедать весь пакет. В этом случае вы еще обезопасите себя от аллергии».

Тарталетки

Тарталетки. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock