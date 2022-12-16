В черном списке диетологов оказались не только традиционные салаты с майонезом, но и продукты, которые мы привыкли считать полезными, пишет Wday.
Их лучше не готовить: пять самых вредных новогодних блюд, от которых стоит отказаться
Без каких блюд вы не можете себе представить новогоднюю ночь? Мандаринов, красной икры, многочисленных салатов, закусок и нарезок? А может, без этой заливной рыбы, как в «Иронии судьбы»?
Не хотим вас расстраивать, но некоторых продуктов лучше бы и не было на праздничном столе. Специалисты-диетологи составили ТОП-5 новогодних «вредностей» – тех, из-за которых болит живот все следующие дни. И заодно пояснили, чем их можно заменить.
Мандарины
Удивлены? Ведь цитрусы – это источник витамина С, да и лучшая профилактика от всех зимних простуд. Так-то оно так… Да, только есть мандарины надо в начале застолья, а никак не на десерт.
Чем заменить?
«В этом нет необходимости. Просто не нужно налегать на мандарины после мяса. Попав в желудок после основных блюд, тяжелого мяса, они не переварятся. И начнут бродить, вызывая изжогу, отрыжку и вздутие живота, – делится диетолог Ангелина Артипова. – Также лучше ограничиться несколькими мандаринами, а не съедать весь пакет. В этом случае вы еще обезопасите себя от аллергии».
Тарталетки
С возросшей популярностью кейтеринга эти маленькие, вкусные и, главное, удобные закуски теперь есть едва ли не на каждой вечеринке. Однако на самом же деле песочное тесто очень жирное, а если добавить к этому начинку, то вы получите такой удар по поджелудочной железе и желчному пузырю, какой ваш организм не забудет еще долгие месяцы.
Кроме того, на вид тартелетки кажутся такими крохотными, что вы и не заметите, как объедитесь этими крошечными корзинками.
Чем заменить?
«Лучшей заменой станет сырная нарезка или орехи. Оба продукта к тому же помогут сбить аппетит к началу застолья, – продолжила диетолог. – Еще варинт – канапе на ржаном хлебе. Смело кладите тот же сыр, икру, свежую рыбу».
Фаршированные овощи
Казалось бы, овощи – самое полезное на любом столе. Но пугает начинка. Сочетание майонеза с сыром мало того что само по себе калорийно, так еще и тут же «передаст привет» поджелудочной.
Чем заменить?
«Порадуйте гостей низкокалорийным капрезе – нарежьте тонкими колечками помидорки, положите на каждое колечко немного моцареллы, посыпьте зеленью и опрысните оливковым маслом. Вкусно, полезно», – советует врач.
Многослойные салаты
Сюда относятся любые их разновидности, особенно с мясом, грибами, луком и морковью. Чем нам не угодили эти продукты? Да, собственно, ничем, вот только в салаты они, как правило, отправляются обжаренные на масле. А этажи салата обильно прослаиваются нашим лучшим другом майонезом.
Чем заменить?
«Можно, конечно, придумать всевозможные запеканки без майонеза, но оливье – это традиция. И раскритиковать его – это покуситься на святое. Поэтому пусть оливье остается, только колбасу стоит заменить на отварное мясо или красную рыбу, – говорит Ангелина Артипова. – И да, не нужно 1 января доедать все, что не съедено. Не жалейте продуктов, пожалейте организм и приготовьте себе на завтрак кашку, чтобы дать возможность организму восстановиться».
Маринованные грибы
Маринованные грибы, помидоры, огурчики, а также всевозможные соленья из супермаркета – еще одни «вредители» на праздничном столе. В маринаде содержится такое количество соли, уксуса и всевозможных приправ, что страдать от жажды вы будете как минимум весь вечер, а может, и еще несколько дней.
Чем заменить?
«Консерванты – это изначально плохо. Овощи напрочь теряют не только все полезные свойства, но и вкус. Так что с таким же успехом можно просто развести соль в воде и черпать ложкой. Я советую нарезки из свежих овощей, опрыснутых оливковым маслом», – порекомендовала диетолог.
Кстати
Традиционные новогодние блюда можно превратить в диетические, урезав их калорийность и вред для здоровья. Оливье, селедка под шубой, холодец и даже торт становятся в разы легче. Нужно просто ненавязчиво заменить самые вредные ингредиенты полезными аналогами. А на вкусе, уверяем вас, это никак не скажется!