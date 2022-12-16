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ВСЕ ЛУЧШЕЕ СРАЗУ! ⟩ Трехдневный корпоратив наполнил Saku Suurhall ослепительным гламуром

Limon.ee
Трехдневный корпоратив наполнил Saku Suurhall ослепительным гламуром
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В эти дни в столичном Saku Suurhall проходит трехдневное мероприятие JõuluGala. Скорее смотрите, как ярко и весело прошел первый день самого масштабного корпоратива страны.

Три вечера подряд с 15, 16 и 17 декабря крупные эстонские фирмы и кампании будут собираться в Saku Suurhall на грандиозную вечеринку по случаю окончания года. Вечера будут вести певицы Лийс Лемсалу и Элина Нечаева, а компанию им составит известный эстонский юморист Ян Ууспыльд.

В четверг, 15 декабря, в рамках первого дня масштабного мероприятия, перед гостями выступили 2 Quick Start, nublu. Ведущая мероприятия Лийс Лемсалу также исполнила несколько своих самых известных и ритмичных песен. Нарядная публика плясала до упаду.

Смотрите, какие красивые и гламурные гости собрались на JõuluGala в четверг! Сегодня масштабное празднование в честь окончания года продолжится.

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