ВСЕ ЛУЧШЕЕ СРАЗУ! ⟩ Трехдневный корпоратив наполнил Saku Suurhall ослепительным гламуром

Три вечера подряд с 15, 16 и 17 декабря крупные эстонские фирмы и кампании будут собираться в Saku Suurhall на грандиозную вечеринку по случаю окончания года. Вечера будут вести певицы Лийс Лемсалу и Элина Нечаева, а компанию им составит известный эстонский юморист Ян Ууспыльд.

В четверг, 15 декабря, в рамках первого дня масштабного мероприятия, перед гостями выступили 2 Quick Start, nublu. Ведущая мероприятия Лийс Лемсалу также исполнила несколько своих самых известных и ритмичных песен. Нарядная публика плясала до упаду.