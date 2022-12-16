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Джейн Фонда получила лучший подарок ко дню рождения: «Мой рак находится в стадии ремиссии»

Limon.ee
Джейн Фонда получила лучший подарок ко дню рождения: «Мой рак находится в стадии ремиссии»
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Джейн Фонда.
Джейн Фонда. Фото: IMAGO/RW/MediaPunch

Через три месяца после получения страшного диагноза возрастная актриса узнала хорошие новости, пишет Телепрограмма.

21 декабря знаменитой голливудской актрисе Джейн Фонда исполнится 85 лет. Легенда кино не только замечательно выглядит для своего возраста, но и получает ко дню рождения прекрасные новости.

В сентябре уходящего года у нее диагностировали онкологическое заболевание. Артистке, которая продолжает сниматься, пришлось пройти несколько курсов химиотерапии. Это все печально, но вот, что Джейн написала в своем блоге 15 декабря под заголовком «Лучший подарок на день рождения!»:

«На прошлой неделе мой онколог сказал мне, что мой рак находится в стадии ремиссии, и я могу прекратить химиотерапию. Я чувствую себя такой благословенной, такой удачливой. Я благодарю всех вас, кто молился и посылал мне добрые мысли. Я уверена, что это сыграло свою роль в моих хороших новостях.

Я особенно счастлива, потому что, хотя первые четыре химиотерапии были для меня довольно легкими, всего несколько дней усталости, а последний сеанс оказался тяжелым и длился две недели, из-за чего мне было трудно что-либо делать».

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