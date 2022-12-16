Через три месяца после получения страшного диагноза возрастная актриса узнала хорошие новости, пишет Телепрограмма.
Джейн Фонда получила лучший подарок ко дню рождения: «Мой рак находится в стадии ремиссии»
21 декабря знаменитой голливудской актрисе Джейн Фонда исполнится 85 лет. Легенда кино не только замечательно выглядит для своего возраста, но и получает ко дню рождения прекрасные новости.
В сентябре уходящего года у нее диагностировали онкологическое заболевание. Артистке, которая продолжает сниматься, пришлось пройти несколько курсов химиотерапии. Это все печально, но вот, что Джейн написала в своем блоге 15 декабря под заголовком «Лучший подарок на день рождения!»:
«На прошлой неделе мой онколог сказал мне, что мой рак находится в стадии ремиссии, и я могу прекратить химиотерапию. Я чувствую себя такой благословенной, такой удачливой. Я благодарю всех вас, кто молился и посылал мне добрые мысли. Я уверена, что это сыграло свою роль в моих хороших новостях.
Я особенно счастлива, потому что, хотя первые четыре химиотерапии были для меня довольно легкими, всего несколько дней усталости, а последний сеанс оказался тяжелым и длился две недели, из-за чего мне было трудно что-либо делать».