Джейн Фонда получила лучший подарок ко дню рождения: «Мой рак находится в стадии ремиссии»

21 декабря знаменитой голливудской актрисе Джейн Фонда исполнится 85 лет. Легенда кино не только замечательно выглядит для своего возраста, но и получает ко дню рождения прекрасные новости.

В сентябре уходящего года у нее диагностировали онкологическое заболевание. Артистке, которая продолжает сниматься, пришлось пройти несколько курсов химиотерапии. Это все печально, но вот, что Джейн написала в своем блоге 15 декабря под заголовком «Лучший подарок на день рождения!»:

«На прошлой неделе мой онколог сказал мне, что мой рак находится в стадии ремиссии, и я могу прекратить химиотерапию. Я чувствую себя такой благословенной, такой удачливой. Я благодарю всех вас, кто молился и посылал мне добрые мысли. Я уверена, что это сыграло свою роль в моих хороших новостях.