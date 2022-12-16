Pornhub выпустил ежегодный обзор прошедшего года. Каким был 2022 год для любителей порно в мире? Какое место занимает Эстония в мировых чартах по просмотрам порно – и есть ли она там вообще?
Предупреждение!
Изображения могут быть шокирующими. Хотите продолжить просмотр?
Какое порно было самым популярным в Эстонии в этом году?
Какое порно было самым популярным в Эстонии в этом году?
Топ-20 стран-пользователей порно
Как видно по карте, самые верные пользователи Pornhub живут в США – эта страна сохраняет за собой первое место в рейтинге зрителей порно. Далее следует Великобритания. Третье место достается Франции, которая в этом году опередила Японию. Мексика обогнала Италию, а Германия – Канаду.
В этом году также впервые за историю Pornhub в топ-20 вошел Египет. Кроме того, в топ вернулась Бельгия, которая в последний раз в нем была замечена в 2017 году.
Эстонии, Литвы и Латвии в списке нет. Однако мониторинг стран проводился.
Если приглядеться, то можно увидеть, что страны Балтии находится среди мест, где больше всего ищут и смотрят лесбийское порно.
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