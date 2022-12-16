Астролог объяснила, в каких цветах знакам Зодиака встречать Новый год, чтобы 2023-й был счастливым

Чтобы узнать, в одежду какого цвета каждый знак Зодиака должен нарядиться вечером 31 декабря, нужно взглянуть на символ наступающего 2023-го – Черного Водяного Кролика. Это добродушный, спокойный и кроткий покровитель года, напомнила в беседе с Life астролог, психолог Анна Гусева.

В чeм встречать Новый год – 2023: главные цвета

Главными цветами 2023-го астрологи называют чeрный, синий, голубой и все их оттенки. Именно эти цвета больше всего понравятся покровителю года, который в благодарность подарит вам и удачу в делах, и финансовую стабильность, и счастливую личную жизнь.

Выбрав основной цвет новогоднего образа, не забудьте добавить аксессуары или украшения того цвета, который соответствует вашему знаку зодиака.

Счастливый цвет Овнов и Скорпионов – красный, цвет удачи и жизненной силы. Красный притягивает любовь, поэтому, если мечтаете о счастливых отношениях или замужестве, обязательно наденьте на себя аксессуар этого цвета.

Тельцам стоит обратить внимание на аксессуары розового цвета. Он принесeт удачу в любви и карьере. Розовый – цвет гармоничных отношений в паре, он особенно подходит тем, кто уже нашeл любовь, но мечтает о большей стабильности.