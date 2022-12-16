Новогодние праздники не за горами. Как и, главное, в чем встречать Новый год, чтобы 2023-й оказался счастливым и удачным? На этот вопрос отвечает астролог Анна Гусева.
Астролог объяснила, в каких цветах знакам Зодиака встречать Новый год, чтобы 2023-й был счастливым
Чтобы узнать, в одежду какого цвета каждый знак Зодиака должен нарядиться вечером 31 декабря, нужно взглянуть на символ наступающего 2023-го – Черного Водяного Кролика. Это добродушный, спокойный и кроткий покровитель года, напомнила в беседе с Life астролог, психолог Анна Гусева.
В чeм встречать Новый год – 2023: главные цвета
Главными цветами 2023-го астрологи называют чeрный, синий, голубой и все их оттенки. Именно эти цвета больше всего понравятся покровителю года, который в благодарность подарит вам и удачу в делах, и финансовую стабильность, и счастливую личную жизнь.
Выбрав основной цвет новогоднего образа, не забудьте добавить аксессуары или украшения того цвета, который соответствует вашему знаку зодиака.
Счастливый цвет Овнов и Скорпионов – красный, цвет удачи и жизненной силы. Красный притягивает любовь, поэтому, если мечтаете о счастливых отношениях или замужестве, обязательно наденьте на себя аксессуар этого цвета.
Тельцам стоит обратить внимание на аксессуары розового цвета. Он принесeт удачу в любви и карьере. Розовый – цвет гармоничных отношений в паре, он особенно подходит тем, кто уже нашeл любовь, но мечтает о большей стабильности.
Близнецам, Львам и Стрельцам в новогоднюю ночь следует отдать предпочтение оттенкам жeлтого. Одно условие: для Близнецов они должны быть более холодными (лимонными), а для Львов и Стрельцов – более тeплыми (солнечными). Жeлтый символизирует богатство и особенно подходит тем, кто мечтает избавиться от проблем с деньгами и обрести финансовое благополучие.
Счастливые цвета для людей, рождённых под знаком зодиака Рак, – белый и серебряный. Белый – цвет чистоты и новых начинаний. Чтобы 2023-й принёс успехи в делах, этим представителям стихии Воды хорошо добавить к новогоднему образу аксессуар белого цвета.
Девы могут выбирать для новогодней вечеринки любой оттенок синего. Это цвет, который поможет представителям земной стихии проявить все свои лучшие качества. Это цвет силы и амбиций Дев. Вы Дева и хотите добиться большего? Носите почаще одежду синего цвета.
Весам и Рыбам следует отдать предпочтение оттенкам оранжевого. Это цвет Венеры – главной планеты этих представителей стихий Воздуха и Воды. Оранжевый даёт мотивацию и нацеленность на успех, он сделает Весов и Рыб собраннее, а их интуицию – более чуткой.
Счастливый цвет Козерогов – фиолетовый. Он символизирует творческую энергию, страсть и мудрость. Фиолетовый подарит этим представителям стихии Земли профессиональный успех и оградит от недоброго внешнего влияния.
Водолеям в ночь на 1 января 2023-го нужно блистать в нарядах или аксессуарах светло-голубого цвета. Он привлечёт на сторону этих воздушных людей удачу, причём не только в работе, но и в личной жизни. Кроме того, голубой поможет усмирить эмоции, добавит женственности и усилит интуицию носительниц этого знака Зодиака.