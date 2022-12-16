Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова устроила дефиле в бикини по улицам Парижа. Сию акцию красотка приурочила к своему 40-летию: 16 декабря она отмечает день рождения, пишет Телепрограмма.
Ночь в Париже: Седокова устроила дефиле в бикини на фоне Эйфелевой башни – прохожие шеи посворачивали
Ночь в Париже: Седокова устроила дефиле в бикини на фоне Эйфелевой башни – прохожие шеи посворачивали
Чтобы совсем не замерзнуть, звезда накинула на плечи шубку, но не сильно утеплилась – распахнутая и раскованная, она дерзко вышагивала на каблуках туда-сюда, привлекая внимание прохожих.
«Если меня спросят, о чем я сейчас жалею, то скажу, о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. А жила так, как прилично. Хотя, давайте скажем прямо, у меня не всегда получалось. Сегодня я живу так, как чувствую. Потому что всем никогда не понравишься. А себе обязательно нужно», – сообщила красавица.
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