Ночь в Париже: Седокова устроила дефиле в бикини на фоне Эйфелевой башни – прохожие шеи посворачивали

«Если меня спросят, о чем я сейчас жалею, то скажу, о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. А жила так, как прилично. Хотя, давайте скажем прямо, у меня не всегда получалось. Сегодня я живу так, как чувствую. Потому что всем никогда не понравишься. А себе обязательно нужно», – сообщила красавица.