Урганта в последний момент отстранили от ведения новогодней вечеринки в Москве

Экс-ведущий Первого канала Иван Ургант был приглашен в качестве ведущего новогодней вечеринки платформы «Дзен», которая состоялась 15 декабря. Однако, как пишет издание StarHit, организаторы в последний момент передумали работать именно с Ургантом.

Причем отказались всего за сутки до мероприятия. Причиной тому называются резко изменившиеся планы руководителей. В результате вести вечеринку пригласили известную блогершу Иду Галич и экс-напарника Урганта шоумена Дмитрия Хрусталева.

Примечательно, что это далеко не первое отстранение Урганта от разного рода мероприятий в мире шоу-бизнеса.

Как ранее писал Topnews, на протяжении длительного времени Ургант был ведущим «Золотого граммофона», однако в этом году ему нашли замену. Что касается шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, то с началом СВО программа была временно снята с эфира. Позднее стали появляется слухи о том, что съемки шоу возобновились, но каждый раз это опровергалось.