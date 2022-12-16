«Мы в этой борьбе не один на один с врагом»: Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой

Снимок был сделан 4 декабря во время приема лауреатов премии Kennedy Center Honors в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне.

Джамала посетила мероприятие вместе с мужем, украинским экономистом Бекиром Сулеймановым.

«У меня есть сильное впечатление, что мы в этой борьбе не один на один с врагом. Благодарна Джо и Джилл Байденам за встречу. Такие моменты придают сил двигаться дальше к нашей с вами общей победе. По всей территории суверенной Украины», – написала артистка.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.