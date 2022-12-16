Приближается рождественская пора, которую кто-то любит проводить при свечах. Также многие посещают могилы близких. «Распространится ли общее повышение цен и на свечи, и есть ли повод для беспокойства по поводу повышения цен прямо перед праздниками?» – спрашивает читатель Elu24.
Для подписчиков
Вопрос читателя: цены на свечи растут перед Рождеством?
Вопрос читателя: цены на свечи растут перед Рождеством?
Талис Раак, руководитель по закупкам сети магазинов Rimi, говорит, что цены на свечи в Rimi за последние два-три месяца не выросли. «Поэтому их подорожание никак не может быть связано с Рождеством. Однако в этом году в нашем ассортименте немного более качественные и, следовательно, более дорогие рождественские свечи, чем в прошлом году», – рассказывает Раак. «Свечи не являются исключением в том смысле, что их не коснулось бы общее повышение цен, но некоторое время назад их подорожание было несколько ниже среднего», – добавляет Раак.