Вопрос читателя: цены на свечи растут перед Рождеством?

Талис Раак, руководитель по закупкам сети магазинов Rimi, говорит, что цены на свечи в Rimi за последние два-три месяца не выросли. «Поэтому их подорожание никак не может быть связано с Рождеством. Однако в этом году в нашем ассортименте немного более качественные и, следовательно, более дорогие рождественские свечи, чем в прошлом году», – рассказывает Раак. «Свечи не являются исключением в том смысле, что их не коснулось бы общее повышение цен, но некоторое время назад их подорожание было несколько ниже среднего», – добавляет Раак.