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Вопрос читателя: цены на свечи растут перед Рождеством?

Трийн Роос
Вопрос читателя: цены на свечи растут перед Рождеством?
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Выбор свечей в магазине Coop в Эльва.
Выбор свечей в магазине Coop в Эльва. Фото: Triin Roos, Elu24

Приближается рождественская пора, которую кто-то любит проводить при свечах. Также многие посещают могилы близких. «Распространится ли общее повышение цен и на свечи, и есть ли повод для беспокойства по поводу повышения цен прямо перед праздниками?» – спрашивает читатель Elu24.

Талис Раак, руководитель по закупкам сети магазинов Rimi, говорит, что цены на свечи в Rimi за последние два-три месяца не выросли. «Поэтому их подорожание никак не может быть связано с Рождеством. Однако в этом году в нашем ассортименте немного более качественные и, следовательно, более дорогие рождественские свечи, чем в прошлом году», – рассказывает Раак. «Свечи не являются исключением в том смысле, что их не коснулось бы общее повышение цен, но некоторое время назад их подорожание было несколько ниже среднего», – добавляет Раак.

Выбор могильных свечей значительно увеличился перед Рождеством. На фото магазин Coop в Эльва.
Выбор могильных свечей значительно увеличился перед Рождеством. На фото магазин Coop в Эльва. Фото: Triin Roos, Elu24
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