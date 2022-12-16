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Мать, отправившая приглашения на день рождения своего ребенка по почте, получила неожиданный сюрприз. «Я очень зла!»

Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Мать, отправившая приглашения на день рождения своего ребенка по почте, получила неожиданный сюрприз. «Я очень зла!»
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Фото: Erakogu

«Они спокойно помещались в почтовый ящик и были легкими», – говорит Пирет, которая хотела пригласить гостей на День рождения своего ребенка блестящими приглашениями. Но сладости, включенные в рассылку, создали неожиданную ситуацию.

Пирет, разочарованная клиентка Omniva, обратилась в редакцию после того, как разослала по почте приглашения, а затем получила всё обратно. Поскольку это были приглашения на день рождения ее ребенка, она решила добавить в посылки что-нибудь сладкое: «Я разложила в конверты леденцы на палочке. В какие-то конверты положила по две конфеты», – говорит мать, которой почтовая компания вернула все приглашения.

«Они помещались в почтовый ящик без каких-либо усилий и были легкими», – объясняет Пирет. Мать даже взвесила конверты перед отправкой, чтобы избежать путаницы. «Конверт с одним леденцом весил 13 граммов, с двумя - 22 грамма», – говорит она, добавляя, что одна марка стоила 90 центов. После возврата Пирет решила больше не повторять опыт: «Я не рассылала приглашения повторно, мне было лень это делать, я распространяла их вручную и через интернет».

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