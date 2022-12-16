Мать, отправившая приглашения на день рождения своего ребенка по почте, получила неожиданный сюрприз. «Я очень зла!»

Пирет, разочарованная клиентка Omniva, обратилась в редакцию после того, как разослала по почте приглашения, а затем получила всё обратно. Поскольку это были приглашения на день рождения ее ребенка, она решила добавить в посылки что-нибудь сладкое: «Я разложила в конверты леденцы на палочке. В какие-то конверты положила по две конфеты», – говорит мать, которой почтовая компания вернула все приглашения.