«Они спокойно помещались в почтовый ящик и были легкими», – говорит Пирет, которая хотела пригласить гостей на День рождения своего ребенка блестящими приглашениями. Но сладости, включенные в рассылку, создали неожиданную ситуацию.
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Мать, отправившая приглашения на день рождения своего ребенка по почте, получила неожиданный сюрприз. «Я очень зла!»
Мать, отправившая приглашения на день рождения своего ребенка по почте, получила неожиданный сюрприз. «Я очень зла!»
Пирет, разочарованная клиентка Omniva, обратилась в редакцию после того, как разослала по почте приглашения, а затем получила всё обратно. Поскольку это были приглашения на день рождения ее ребенка, она решила добавить в посылки что-нибудь сладкое: «Я разложила в конверты леденцы на палочке. В какие-то конверты положила по две конфеты», – говорит мать, которой почтовая компания вернула все приглашения.