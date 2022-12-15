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Самое горячее событие года: финальную серию шоу Villa можно будет посмотреть на жаркой вечеринке

Limon.ee
Самое горячее событие года: финальную серию шоу Villa можно будет посмотреть на жаркой вечеринке
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Фото: Kaader tõsielusaatest

Невероятно, но факт – первый сезон «Виллы» подходит к концу! В честь грандиозного финала одного из самых горячих реалити-шоу Эстонии 22 декабря состоится специальная вечеринка в честь «Виллы».

Горячее шоу Villa, созданное Андреем Зевакиным и Робином Валтингом, завершает свой первый сезон перед Рождеством. В честь этого знаменательного события в день финала, 22 декабря, в Ноблесснере состоится специальная вечеринка.

Все сливки эстонского общества соберутся в Ноблесснере, чтобы посмотреть грандиозный финал первого сезона «Виллы», в продаже имеется ограниченное количество билетов. Однако если вы хотите посмотреть финал дома и присоединиться к вечеринке позже, вы также можете купить билет.

Финальная вечеринка Villa продлится до утра, на ней выступят 5MIINUST, Siimi, диджейские сеты Андрея Зевакина и Робина Валтинга, Villmdrillem, Карл Киллинг, SHA и Кристел Аслайд и Маттиас Наан.

Villa, премьера которой состоялась этой осенью, – это правдивое жизненное шоу, в котором группа молодых, неженатых людей живет в течение месяца на роскошной вилле в Средиземном море, чтобы побороться за 30 000 евро, найти любовь и провести лучшее лето в своей жизни.

Билеты на мероприятие можно найти ЗДЕСЬ.

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