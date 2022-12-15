СБУДЕТСЯ! ⟩ Как загадывают новогодние желания в разных странах

Все помнят песню из прекрасного новогоднего фильма о том, что снежинка в ладони поможет осуществиться заветному желанию. Правда, выходить под бой курантов на улицу стремятся не многие, зато популярностью пользуются другие способы загадать желание. Например, сжечь листок с желаниями и размешать его в бокале шампанского.

А в других странах стали традиционными другие варианты притянуть в главную ночь года богатство, любовь и все, чего так сильно хочется.

Франция

Главное новогоднее блюдо в этой стране — пирог, в который хозяйка кладет одну фасолинку. Тот, кому попадется почти волшебный боб, обязательно осуществит все желания в наступившем году.

Бразилия

Новый год здесь празднуют на берегу океана, а с боем курантов стараются перепрыгнуть через семь волн, с каждым прыжком загадывая одно желание. Если удалось, в следующие 12 месяцев все обязательно сбудется.

Испания

В солнечной стране на новогодний стол обязательно ставят на стол блюдо с виноградом, а во время боя часов каждый старается съесть 12 виноградин точно в так ударам. Каждая ягода — новое желание. Если успеете, весь год будет уданчм, полным приятных сюрпризов и неожиданных радостей.

Шотландия