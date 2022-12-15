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«Вы все ссыкуны и ничтожества»: Олег Тиньков призвал коллег из списка Форбс бороться с путиным

Limon.ee
«Вы все ссыкуны и ничтожества»: Олег Тиньков призвал коллег из списка Форбс бороться с путиным
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Олег Тиньков.
Олег Тиньков. Фото: Maxim Shemetov

Олег Тиньков обратился к списку Форбс и назвал бизнесменов «ссыкунами и ничтожествами», призвав их бороться против Путина.

На своей странице Instagram Олег Тиньков опубликовал яркий пост-призыв бороться против действий Путина:

Вы все ссыкуны и ничтожества! Вы хотите усидеть на 2 стульях, хотя у вас в отличии от меня -миллиарды в банках за рубежом, паспорта и любовницы… не усидите, вас ждет карма и тяжелая карма! Нельзя молчать, когда творится такое зло, и Путин сошел с ума и просто убивает и сажает людей, за то, что они думают по другому, и не хотят его, не хотят его бандитских питерских понятий… вы точно можете, если будет сопротивляться, хотя бы пассивно, вы мне сами говорили, что ненавидите его, так же не трусьте.

 

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