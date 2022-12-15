«Вы все ссыкуны и ничтожества»: Олег Тиньков призвал коллег из списка Форбс бороться с путиным

Вы все ссыкуны и ничтожества! Вы хотите усидеть на 2 стульях, хотя у вас в отличии от меня -миллиарды в банках за рубежом, паспорта и любовницы… не усидите, вас ждет карма и тяжелая карма! Нельзя молчать, когда творится такое зло, и Путин сошел с ума и просто убивает и сажает людей, за то, что они думают по другому, и не хотят его, не хотят его бандитских питерских понятий… вы точно можете, если будет сопротивляться, хотя бы пассивно, вы мне сами говорили, что ненавидите его, так же не трусьте.