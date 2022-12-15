Субботняя смехотерапия: 17 декабря Таллинн накроет лавина хохота

17 декабря в столицу Эстонии приедут 4 самобытных комика из Латвии, чтобы поднять настроение жителям Таллинна, аккурат перед новогодними праздниками.

В субботу зрителей ждет сразу 2 популярных юмористических форматов. В 17:00 все начнется с классического и, наверное, самого популярного в мире жанра Stand Up Comedy, где состоится последний в этом году сеанс смехотерапии.

В 21:00 все зафиналится не менее популярным форматом «Разгоны», где комики, посредством импровизации, и, при участии зрителей, будут придумывать новый юмор прямо на сцене. В повестке обсуждений, как и всегда, темы, которые волнуют комиков и зрителей, а также различные ситуации и новости, которые произошли за последний месяц в Таллинне. Зрители могу смело готовить вопросы и гости столицы обязательно на них подробно ответят в юмористической форме!

Заряжемся хорошим настроением перед праздниками и ждем всех 17 декабря, в самом сердце Старого Таллинна, в театральном ресторане Von Krahl, Rataskaevu 10.