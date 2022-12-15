Скончался шеф-повар Артур Овчинников, известный жителям Эстонии по своей работе в ресторане Enzo в Таллинне и в ресторане Kaheksajälg на мызе Кыуэ.
СОБОЛЕЗНУЕМ ⟩ Ушел из жизни знаменитый эстонский шеф-повар
Ушел из жизни знаменитый эстонский шеф-повар
Блестящий повар, талантливый преподаватель, бренд-шеф профессионального направления в кулинарной школе Chefshows by Novikov, Novikov School Артур Овчинников ушел из жизни. На протяжение долгого времени Артур страдал от рака.
Прощание с Артуром пройдёт в пятницу, 16 декабря, 12:30-13:00 в Pärnamäe Krematoorium (Pärnamäe Tee 36). После прощания последует церемония погребения, на этом же кладбище - Pärnamäe.
Приносим свои соболезнования родным и близким Артура!
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