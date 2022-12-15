ВОТ ЭТО ОЧЕРЕДИ! ⟩ Таллиннцы рванули за дешевым топливом на Circle K: и всех ждал сюрприз!

Только ленивый не слышал об акции на топливо от сети заправочных станций Circle K. Топливная компания одарила автолюбителей щедрой скидкой -15 центов с литра, которая, помимо всего прочего, еще и суммируется со скидкой по карте клиента. Другие сети тоже довольно быстро подсуетились и объявили о точно такой же скидке в точно такое же время. Но маркетинговая кампания Circle K рекламировалась заранее и явно была фишкой этой топливной сети, тем более, что они сообщили о скидках на всех АЗС их сети в Европе, а это около 2000 заправок.