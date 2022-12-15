Акция топливной компании Circle K заставила автомобилистов выйти из дома или отпроситься с работы в этот заснеженный день.
ВОТ ЭТО ОЧЕРЕДИ! ⟩ Таллиннцы рванули за дешевым топливом на Circle K: и всех ждал сюрприз!
Только ленивый не слышал об акции на топливо от сети заправочных станций Circle K. Топливная компания одарила автолюбителей щедрой скидкой -15 центов с литра, которая, помимо всего прочего, еще и суммируется со скидкой по карте клиента. Другие сети тоже довольно быстро подсуетились и объявили о точно такой же скидке в точно такое же время. Но маркетинговая кампания Circle K рекламировалась заранее и явно была фишкой этой топливной сети, тем более, что они сообщили о скидках на всех АЗС их сети в Европе, а это около 2000 заправок.
Смотри, что происходило на одной из заправочных станций в Ласнамяэ. Автомобилисты выстраивались в длинные очереди, чтобы выгодно заправить свои транспортные средства. На заправках работали регулировщики, чтобы у всех была возможность заправиться по выгодной цене, ведь акция действует один день, в четверг, с 14 до 17 часов.
Приятным бонусом было угощение – автолюбителей баловали конфетками.