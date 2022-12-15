Принц Гарри обвинил британские таблоиды в выкидыше Меган Маркл, произошедшем в 2020 году

Меган Маркл и принц Гарри в этом году приезжали в Великобританию. Они не смогли пропустить похороны королевы Елизаветы II. Однако даже горе не сплотило сына принцессы Дианы с родными. Они спешно вернулись в США. И несмотря на предупреждения королевской семьи, супруги снялись для сериала Netflix «Гарри и Меган».

Уже с первых серий принц Гарри стал раскрывать секреты королевской семьи, а Меган высмеивала традиции. Пара даже показала своих детей: принца Арчи и малышку Лилибет. Однако в новой серии супруги вспомнили неприятную историю о том, как Маркл пережила выкидыш в 2020 году, когда они только уехали в США.

Принц Гарри утверждает, что выкидыш случился из-за прессы, которая не переставала обсуждать его жену.

«Я полагаю, что у моей жены случился выкидыш из-за того, что сделали Daily Mail», – сказал он в документальном сериале. «Я наблюдал за всем этим», – добавил принц.

Герцог Сассекский имел в виду затянувшееся судебное разбирательство, которое супруги возбудили против британского таблоида в 2019 году за публикацию частного письма, которое Меган написала своему отцу, Томасу Марклу.