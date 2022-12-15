Налоговая в РФ закрыла последнюю компанию Пугачевой

Отмечается, что через эту фирму Алла Борисовна проводила концерты и продавала вещи своего бренда. После переезда в Израиль, понятно, дела остановились, и Примадонна в октябре 2022 года подала заявление о банкротстве своей компании. После проверки налоговая в РФ закрыла этот бизнес исполнительницы.

Напомним, на прошлой неделе Алла Пугачева разместила в Instagram публикацию о том, как ее семья справляется с травлей: «Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так, - написала певица, снабдив пост фотографией пальм и голубого неба. - Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: »Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят«. Вот и все».