В канун Рождества жителей Эстонии ждет самая яркая, светлая и прекрасная «Сказка»

«Рождественская сказка» - это таинственный мир, атмосфера тепла и уюта в окружении красивых людей. Праздничная вечеринка пройдет сразу в двух залах одновременно с участием лучших диджеев страны.

«Рождественская сказка» - это соединение двух миров - современной реальности и сказочного мира, где на одной земле собираются различные волшебные персонажи всеми любимых сказок и мультфильмов, чтобы проводить гостей чарующей истории длиною в ночь в невероятный мир красоты и добра, радости и чудес! Где Дед Мороз со Снегурочкой подарят вам по-настоящему праздничные эмоции, а милые и нежные гномики развлекут веселыми танцами!

Рождественские и новогодние хиты, а также любимую русскую и зарубежную музыку играют DJ ValentineBlack и DJ Bell. Гоу-гоу танцовщицы добавят феерии вечеру. Рождественские фотографии с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими волшебными сказочными героями еще долгое время будут радовать вас.

Забудьте о повседневных делах и окунитесь в волшебный мир рождественской сказки!

«Рождественская сказка» продлится с 23:00 до 05:0.

Входной билет - 20 €, Fast Track - 25€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) 10€.

Заранее билеты по более выгодным ценами.