ОГО! ⟩ Эстонец прокатился на лыжах по улице в Старом городе Таллинна и попал в соцсети Би-би-си

На странице в Twitter с более чем полумиллионом подписчиков, котором управляет BBC Weather, несколько дней назад был опубликован видеоролик, на котором лыжник спустился по улице Люхике ялг в старом городе Таллинна.

«Лыжники прошлой ночью на улицах Таллина», – написано 11 декабря. Более подробная информация о видеоролике не разглашается, но ERR сообщает, что лыжником на видео является преподаватель антропологии Таллиннского университета Йоонас Плаан.

«Это давно было в моем списке желаний. Я ждал подходящего момента», – прокомментировал Плаан, почему он решил прокатиться по улице Люхике ялг. Плаан, лыжник-любитель, некоторое время живший в Канаде, признался, что спуск был несложным.

Плаан не знает, кто снял видео, опубликованное Би-би-си, но он упомянул, что некоторые прохожие снимали его катание на лыжах на свои телефоны.