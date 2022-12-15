Красавица с эстонскими корнями стала победительницей международного конкурса красоты

В этом году в Японии прошел 60-й конкурс Miss International. Ясмин Селберг, представлявшая Германию, стала обошла десятки красавиц на грандиозном мероприятии. Особенность победы Ясмин заключается в том, что девушка имеет эстонские корни и родилась в Таллинне.

«Я думаю, что нет слов, чтобы описать то, что я чувствую. Я благодарна. Благодарна всем, кто верил в меня, поддерживал. Вы направили меня стремиться к лучшему. Кто увидел во мне что-то, чего я сама не видела в детстве», – написала Ясмин в социальных сетях после победы.