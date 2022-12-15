Ясмин Селберг, представлявшая Германию, стала победительницей международного конкурса красоты Miss International 2022. Несмотря на то, что победа досталась Германии, в титуле есть и частичка отечественной изюминки – в 23-летней Жасмин течет эстонская кровь!
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Красавица с эстонскими корнями стала победительницей международного конкурса красоты
Красавица с эстонскими корнями стала победительницей международного конкурса красоты
В этом году в Японии прошел 60-й конкурс Miss International. Ясмин Селберг, представлявшая Германию, стала обошла десятки красавиц на грандиозном мероприятии. Особенность победы Ясмин заключается в том, что девушка имеет эстонские корни и родилась в Таллинне.