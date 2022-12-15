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Красавица с эстонскими корнями стала победительницей международного конкурса красоты

Геттер Трумси
Красавица с эстонскими корнями стала победительницей международного конкурса красоты
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Победительницей конкурса красоты Miss International 2022 стала представительница Германии Ясмин Селберг, родившаяся в Эстонии.
Победительницей конкурса красоты Miss International 2022 стала представительница Германии Ясмин Селберг, родившаяся в Эстонии. Фото: EPA/Scanpix

Ясмин Селберг, представлявшая Германию, стала победительницей международного конкурса красоты Miss International 2022. Несмотря на то, что победа досталась Германии, в титуле есть и частичка отечественной изюминки – в 23-летней Жасмин течет эстонская кровь!

В этом году в Японии прошел 60-й конкурс Miss International. Ясмин Селберг, представлявшая Германию, стала обошла десятки красавиц на грандиозном мероприятии. Особенность победы Ясмин заключается в том, что девушка имеет эстонские корни и родилась в Таллинне.

«Я думаю, что нет слов, чтобы описать то, что я чувствую. Я благодарна. Благодарна всем, кто верил в меня, поддерживал. Вы направили меня стремиться к лучшему. Кто увидел во мне что-то, чего я сама не видела в детстве», – написала Ясмин в социальных сетях после победы.

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