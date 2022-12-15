«Цыпленок превратился в девушку»: Брежнева показала архивные кадры с младшей дочерью на ее 13-летие

40-летняя Брежнева волновалась, что не сможет прилететь на праздник дочери вовремя. «Летела вчера из Берлина домой, готовилась к очень важному дню. Задержка рейса, нервы, но успела до 00.00… – поделилась Вера. – Летела поздравить одну очень классную девчонку с днем рождения».

Фото: Скриншот с Instagram

Фото: Скриншот с Instagram

Звезда показала, как Сара выглядела пару лет назад и удивилась тому, как быстро та выросла. «Давненько все начиналось. Год за годом… И вот цыпленок превратился… в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет», – поделилась она.

Фото: Скриншот с Instagram

Фото: Скриншот с Instagram

«Хотя мама по-прежнему видит ее вот такой, и хочется, конечно, вместе ходить в парки, верить в чудеса… И вот уже год прошел с прошлого поздравления… Как так время летит?» – продолжила экс-солистка «ВИА Гры».

Также блондинка посвятила девочке пост в личном блоге. «Люблю эту девчонку. Уже ровно 13 лет. С каждым годом еще больше. Пусть все сбудется», – коротко написала она.

Однако певица заметила, что воспитание дочери далось ей непросто. «Но вообще родительство – это тот еще челлендж», – добавила Вера.