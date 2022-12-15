Пока столицу вновь засыпает снегом, ее жители делятся трогательными историями, как непогода сплотила людей. Талллиннка Альбина рассказала редакции Limon.ee, как она во время бури «Биргит» добиралась с ребенком на такси.
Жительница Таллинна рассказала, как сквозь снежную бурю добиралась с ребенком на такси
В понедельник, когда «Биргит» не на шутку разошлась, вызвать такси в Таллинне было невероятно сложно, к тому же, и тарифы многие водители включили, можно сказать, новогодние. До Альбины таксист сквозь снежную бурю пробрался, а дальше, по словам молодой матери, началось настоящее чудо.
«Мы с дочкой ехали в такси по улице Пикри и увидели, что микроавтобус фирмы BARBORA застрял в снегу и тщетно пытается отъехать от подъезда. Тогда водитель нашего такси Артур повернулся ко мне и спросил, может ли он выйти и помочь бедолаге. Конечно, я согласилась. И пока мы с дочкой сидели в теплой машине, водитель побежал на помощь тем, кто уже пытался вытолкать из снега микроавтобус. Мимо проезжали другие машины, водители которых также останавливались и бежали помогать», – рассказала жительница.
Общими усилиями, микроавтобус удалось спасти из снежного плена.
«Никто не просил помощи, все просто подбежали сами. Без лишних слов. Пришли на помощь. Это было настолько трогательно, что у меня навернулись слезы. В такие моменты появляется вера в человечность. Такая вот маленькая история про огромные, добрые сердца», – сказала Альбина.
В тот же вечер на Петербургском шоссе подруга Альбины застряла в снегу. Она пыталась пропустить автобус, водитель которого предпочел пропустить даму вперед. В итоге женщина на своем небольшом авто увязла в снегу так, что сдвинуться с места уже не смогла.
«Пригорюнилась подруга моя, параллельно соображая, как же теперь спасать своего железного коня. Но в этот момент двери автобуса распахнулись, и оттуда вышли несколько мужчин, которые сразу же вытолкали ее автомобиль из снежного плена», – рассказала Альбина.
Похожих историй в эти дни было очень и очень много. Люди помогали друг другу расчищать дороги, вытягивать застрявшие автомобили, отпаивали горячим чаем замерзших водителей. Сегодня Таллинн вновь засыпает снегом. Жители столицы в социальных сетях рассылают призыв – увидел в окно увязший в снегу автобус или автомобиль – не поленись и угости снежных «пленников» бутербродом! К слову, так одна из жительниц города была до слез растрогана, когда ее и водителя автобуса, в котором она в понедельник застряла на одной из таллиннских дорог, угостила совершенно незнакомая женщина. Она подоспела из соседнего авто с термосом горячего чая и бутербродами.