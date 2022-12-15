Жительница Таллинна рассказала, как сквозь снежную бурю добиралась с ребенком на такси

«Пригорюнилась подруга моя, параллельно соображая, как же теперь спасать своего железного коня. Но в этот момент двери автобуса распахнулись, и оттуда вышли несколько мужчин, которые сразу же вытолкали ее автомобиль из снежного плена», – рассказала Альбина.

Похожих историй в эти дни было очень и очень много. Люди помогали друг другу расчищать дороги, вытягивать застрявшие автомобили, отпаивали горячим чаем замерзших водителей. Сегодня Таллинн вновь засыпает снегом. Жители столицы в социальных сетях рассылают призыв – увидел в окно увязший в снегу автобус или автомобиль – не поленись и угости снежных «пленников» бутербродом! К слову, так одна из жительниц города была до слез растрогана, когда ее и водителя автобуса, в котором она в понедельник застряла на одной из таллиннских дорог, угостила совершенно незнакомая женщина. Она подоспела из соседнего авто с термосом горячего чая и бутербродами.