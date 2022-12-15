Чт, 15.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Неужели остепенится? ⟩ Волочкова сообщила о тайной помолвке

Limon.ee
Волочкова сообщила о тайной помолвке
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Волочкова Анастасия
Волочкова Анастасия Фото: Sergei Karpukhin

О тайной помолвке сообщила балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте. Танцовщица опубликовала фото, на котором она стоит на фоне храма, одетая в шубу и короткое платье. Личность избранника не раскрывается.

«С любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье», — раскрыла звезда детали произошедшего.

Фолловеры балерины отнеслись к ее помолвке неоднозначно.

«Это все хайп», «Обязательно сразу всему свету рассказывать? Счастье любит тишину», — раскритиковали Волочкову комментаторы.

Однако некоторые пожелали знаменитости счастья и любви с новым избранником.

Ключевые слова
Наверх