Рождество и Новый год приближаются, цены на глинтвейн повышаются. В Таллинне на Ратушной площади продолжает работать рождественский рынок, который в этом году удостоен признания мировых СМИ - The Times и Vogue. На днях некоторые торговцы приготовили для туристов и местных жителей неприятный сюрприз, повысив цены на столь популярный зимний напиток - глинтвейн.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Подарок на Новый год? Цены на глинтвейн на рождественском рынке Таллинна неожиданно повысились
Цены на бензин понижаются, а вот топливо для человеческого организма лишь дорожает. Хоть горячее вино не является напитком или товаром первой необходимости, его запасы в стране не заканчиваются, но за удовольствие надо платить. Поэтому некоторые торговцы ярмарки на Ратушной площади Таллинна неожиданно решили поднять цены на глинтвейн, которые и без того не казались некоторым местных жителям слишком дешевыми. СМИ даже пытались сравнивать цены на этот зимний напиток в разных европейских столицах, и пришли к выводу, что в Таллине далеко не дешево. Издание Postimees писало, что в самом дорогом городе Германии - Мюнхене - на ярмарке более выгодные для потребителей цены на еду и напитки.
25 ноября мы в числе первых побывали на рождественском рынке Таллинна и сняли репортаж, а также сфотографировали цены на еду и напитки, поэтому вы тоже можете сейчас вместе с нами убедиться, что некоторые торговцы повысили цены на глинтвейн на 50 центов за стаканчик. Если 25 ноября в некоторых киосках он стоил 4 и 5 евро, то фото, сделанные 14 декабря, доказывают, что теперь эти цены - 4,50 евро и 5,50 евро.
Оптимисты говорят, что где ты еще найдешь такое место с чудесной и волшебной атмосферой, рождественской елью, приятной музыкой и милыми людьми вокруг? Они считают, что за такое удовольствие стоит заплатить больше. Но в магазине литровая бутылка глинтвейна может обойтись вам в 4,90 евро. Есть и чуть более дорогие варианты, но сможет ли такой глинтвейн подарить те же самые эмоции, что и напиток, купленный в самом сердце Таллинна?
Смотрите наш яркий видеорепортаж с Ратушной площади Таллинна от 25 ноября 2022 года, где тогда только открылся рождественский рынок.
Ниже вы найдете полную галерею цен, сделанную 14 декабря 2022 года. Видно, что цены на глинтвейн повысились по сравнению с 25 ноября этого года. Не прошло и месяца.