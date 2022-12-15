ФОТО, ВИДЕО ⟩ Подарок на Новый год? Цены на глинтвейн на рождественском рынке Таллинна неожиданно повысились

Цены на бензин понижаются, а вот топливо для человеческого организма лишь дорожает. Хоть горячее вино не является напитком или товаром первой необходимости, его запасы в стране не заканчиваются, но за удовольствие надо платить. Поэтому некоторые торговцы ярмарки на Ратушной площади Таллинна неожиданно решили поднять цены на глинтвейн, которые и без того не казались некоторым местных жителям слишком дешевыми. СМИ даже пытались сравнивать цены на этот зимний напиток в разных европейских столицах, и пришли к выводу, что в Таллине далеко не дешево. Издание Postimees писало, что в самом дорогом городе Германии - Мюнхене - на ярмарке более выгодные для потребителей цены на еду и напитки.

25 ноября мы в числе первых побывали на рождественском рынке Таллинна и сняли репортаж, а также сфотографировали цены на еду и напитки, поэтому вы тоже можете сейчас вместе с нами убедиться, что некоторые торговцы повысили цены на глинтвейн на 50 центов за стаканчик. Если 25 ноября в некоторых киосках он стоил 4 и 5 евро, то фото, сделанные 14 декабря, доказывают, что теперь эти цены - 4,50 евро и 5,50 евро.

Оптимисты говорят, что где ты еще найдешь такое место с чудесной и волшебной атмосферой, рождественской елью, приятной музыкой и милыми людьми вокруг? Они считают, что за такое удовольствие стоит заплатить больше. Но в магазине литровая бутылка глинтвейна может обойтись вам в 4,90 евро. Есть и чуть более дорогие варианты, но сможет ли такой глинтвейн подарить те же самые эмоции, что и напиток, купленный в самом сердце Таллинна?

Смотрите наш яркий видеорепортаж с Ратушной площади Таллинна от 25 ноября 2022 года, где тогда только открылся рождественский рынок.

Цены на глинтвейн на Ратушной площади Таллинна 25 ноября 2022 года Фото: Taavi Sepp

Цены на глинтвейн на Ратушной площади Таллинна 14 декабря 2022 года Фото: Eero Vabamägi/Postimees