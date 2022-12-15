Александр Толмацкий о вдове Децла: «Она знает, что виновата в его смерти»

Толмацкий-старший до сих пор не верит в естественную причину смерти Децла, считая, что кто-то мог приложить руку к трагедии.

«У меня в голове есть мысль, что это было не случайно. Но все указывает на то, что это было действительно сердце. Другой вопрос – что стало причиной. Он не употреблял наркотики, не пил. Говорят, мол, во время гастролей выпил кофе, ему стало плохо. Очень долго ехала скорая, и сына не смогли спасти.

Очень сложно все это понимать, потому что мы с сыном не были рядом друг с другом, у нас были сложные отношения. В какой-то момент он ограничил наше общение», – сокрушался 62-летний Александр Яковлевич в в программе Бориса Корчевникова».

По словам Толмацкого, именно супруга Децла Юлия Киселева выступала против него. И вот до сих пор Александр Яковлевич и Юлия не могут наладить связь.

«Все, что делала Юлия, стало причиной негативных взаимоотношений. Мы и сегодня не общаемся. Никакого желания поддерживать с ней связь нет. Это надо у нее спросить, почему так получилось, я не знаю. Вот такой человек негативный. Пытался с ней поговорить, жена пыталась. И ничего. Юлия знает, что виновата в смерти Децла. Я в этом уверен», – поделился Александр Толмацкий.

Александр Яковлевич очень сожалеет, что его сын в свое время встретил Юлию. По мнению продюсера, без нее у рэпера могла бы сложиться совсем другая жизнь.