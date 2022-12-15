Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 14 декабря опубликовал видео, на котором запечатлена агрессивная россиянка, оскорбляющая украинку на отдыхе в Турции.
ВИДЕО ⟩ «Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит!» Россиянка напала на украинку в Турции
«Культурная россиянка на отдыхе в Турции», – подписал видео Гордон.
Россиянка на пляже оскорбляла находящуюся за кадром украинку и ее Родину, а также плевала и пыталась ударить снимавшую ее женщину полотенцем и выбить из рук камеру.
«Скоро будет стыдно глаза поднять. Весь цивилизованный мир их стороной обходить будет», – заявила подписчица lady_oxymoron_.
«Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит», – прокомментировала katyasofia5.
Россияне и ранее за границей проявляли агрессию по отношению к гражданам Украины и оскорбляли их, пишет Gordonua.
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и «Гитлером современности». «В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну», – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.
19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.
Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против «кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным». Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и «сеет вокруг смерть» и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. «Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу».
2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр «иностранных агентов». Сам Гордон подал иск против России в Европейский суд по правам человека.