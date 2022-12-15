ВИДЕО ⟩ «Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит!» Россиянка напала на украинку в Турции

«Культурная россиянка на отдыхе в Турции», – подписал видео Гордон.

Россиянка на пляже оскорбляла находящуюся за кадром украинку и ее Родину, а также плевала и пыталась ударить снимавшую ее женщину полотенцем и выбить из рук камеру.

«Скоро будет стыдно глаза поднять. Весь цивилизованный мир их стороной обходить будет», – заявила подписчица lady_oxymoron_.

«Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит», – прокомментировала katyasofia5.

Россияне и ранее за границей проявляли агрессию по отношению к гражданам Украины и оскорбляли их, пишет Gordonua.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и «Гитлером современности». «В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну», – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против «кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным». Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и «сеет вокруг смерть» и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. «Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу».