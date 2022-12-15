«Весной у меня была небольшая проблема, а в начале лета вроде все бы устаканилось, но нужного чувства как будто не было», – признается ведущая Кейли Сюкияйнен, которая год назад рассталась с возлюбленным, в программе Täitsa pekkis. Она также раскрыла причины, по которым рассталась со своим партнером, пишет Elu24.
Эстонская телеведущая откровенно рассказала о разрыве: не могла понять, любовь или привычка
«Не секрет, что я свободна и рассталась с молодым человеком год назад», – признается ведущая Кейли Сюкияйнен в подкасте Täitsa pekkis. Она также думает, что уже давно обдумывала расставание. «Я определенно из тех людей, которые пробуют все средства».
Кейли отмечает, что она определенно не из тех женщин, которые думают, что в мире еще много мужчин, и она найдет лучший для себя вариант. «Если я вообще вступала в отношения, это уже был очень долгий процесс, и для меня этот человек – тот, кто сияет ярче всех», – описывает она.
«Был момент, когда многое не получалось. Какое-то время думала, что, может быть, мне стоит сейчас сделать перерыв, а может быть, и не стоит. В какой-то момент я не могла понять, привычка это или любовь», – описывает Кейли, добавляя, что, к сожалению, им все же пришлось признать, что пятилетние отношения больше не работают.
Кейли говорит, что это была первый настоящий опыт совместной жизни для нее, но когда они расстались, пара не думала, что они навсегда потеряют друг друга. Была крошечная надежда, что короткий перерыв и предоставление друг другу пространства снова сблизят их. «У меня есть две подруги, которые сделали это, и, черт возьми, как же они теперь до тошноты счастливы», – смеется Кейли.
Однако ведущая не сразу бросилась в новые отношения. «Я купила самое большое одеяло в магазине и прижалась к нему, чтобы почувствовать, что кто-то рядом со мной. Я не привыкла спать одна. Я думаю, что если ты сразу вступаешь в новые отношения, это плохо – я бы не смогла так поступить с другим человеком», – объясняет Кейли.
«Весной у меня была небольшая проблема, а в начале лета вроде все бы устаканилось, но нужного чувства как будто не было», – добавляет она.
Смотри программу!
В августе в редакцию Elu24 было отправлено несколько подсказок о том, что отношения между ведущей Кейли Сюкияйнен и креативным директором Денри Венделином разорваны. Кейли долгое время не показывала своего партнера в социальных сетях, что вызывало вопросы у подписчиков.
Журналисты и раньше спрашивали Кейли, действительно ли они с Денри расстались, но ведущая не хотела распространяться на эту тему.
В августе Кейли дала своим подписчикам возможность задать ей вопросы в Instagram. Один из вопросов касался личной жизни блондинки. «Вы состоите в отношениях с Денри?» — спросил ее подписчик.
«Нет, мы уже расстались в ноябре прошлого года», – ответила ведущая.
Об отношениях Кейли и Денри стало известно осенью 2017 года.