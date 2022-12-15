Эстонская телеведущая откровенно рассказала о разрыве: не могла понять, любовь или привычка

«Не секрет, что я свободна и рассталась с молодым человеком год назад», – признается ведущая Кейли Сюкияйнен в подкасте Täitsa pekkis. Она также думает, что уже давно обдумывала расставание. «Я определенно из тех людей, которые пробуют все средства».

Кейли отмечает, что она определенно не из тех женщин, которые думают, что в мире еще много мужчин, и она найдет лучший для себя вариант. «Если я вообще вступала в отношения, это уже был очень долгий процесс, и для меня этот человек – тот, кто сияет ярче всех», – описывает она.

«Был момент, когда многое не получалось. Какое-то время думала, что, может быть, мне стоит сейчас сделать перерыв, а может быть, и не стоит. В какой-то момент я не могла понять, привычка это или любовь», – описывает Кейли, добавляя, что, к сожалению, им все же пришлось признать, что пятилетние отношения больше не работают.

Кейли говорит, что это была первый настоящий опыт совместной жизни для нее, но когда они расстались, пара не думала, что они навсегда потеряют друг друга. Была крошечная надежда, что короткий перерыв и предоставление друг другу пространства снова сблизят их. «У меня есть две подруги, которые сделали это, и, черт возьми, как же они теперь до тошноты счастливы», – смеется Кейли.