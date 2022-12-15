Девичья группа Nexus объявила, что воссоединится и вернется на сцену в начале лета, но только на несколько выступлений, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Эстонская группа Nexus решила всех удивить
Популярная эстонская группа на своей страничке в Facebook, что выступят в начале лета в честь своего 20-летия.
«Дорогие друзья! Объявляем еще один повод для праздника: Nexus вернутся в первой половине лета 2023 года, чтобы отпраздновать 20-летие вместе со своими поклонниками! Скоро будет больше информации о мероприятиях, где мы будем выступать!».
В комментариях многие поклонники радуются хорошим новостям. Они признаются, что им очень хотелось бы увидеть всех участниц снова вместе, и снова на сцене. Некоторые эстоноземельцы признаются, что песни Nexus дарит ностальгические чувства, возвращает в детство и юность. Некоторые поклонники даже признались, что достанут из закромов старые диски и переслушают их.
А еще поклонники в комментариях сняли завесу тайны с дат концертов своих любимиц. Они поделились друг с другом информацией, что в начале лета Nexus выступит на фестивале Summerfest, который пройдет 3 июня в Вильянди, а 9 июня в Пыльва.