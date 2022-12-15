ФОТО ⟩ Эстонская группа Nexus решила всех удивить

Популярная эстонская группа на своей страничке в Facebook, что выступят в начале лета в честь своего 20-летия.

«Дорогие друзья! Объявляем еще один повод для праздника: Nexus вернутся в первой половине лета 2023 года, чтобы отпраздновать 20-летие вместе со своими поклонниками! Скоро будет больше информации о мероприятиях, где мы будем выступать!».

В комментариях многие поклонники радуются хорошим новостям. Они признаются, что им очень хотелось бы увидеть всех участниц снова вместе, и снова на сцене. Некоторые эстоноземельцы признаются, что песни Nexus дарит ностальгические чувства, возвращает в детство и юность. Некоторые поклонники даже признались, что достанут из закромов старые диски и переслушают их.