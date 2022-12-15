«Мы семья!» Деми Мур снялась вместе с экс-супругом Брюсом Уиллисом

На фото также присутствуют три дочери Уиллиса и Мур – Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994), а также две дочери актера от брака с Хеминг – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014). Все они позировали вместе на фоне наряженной елки.